Quel Galaxy S20 allez-vous acheter ? (Sondage)

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont enfin là – des smartphones qui ont à la fois de très grosses capacités de batterie, la dernière génération de SoC Exynos 7 nm+, beaucoup de RAM, des écrans 120 Hz, et qui font un véritable saut en avant en photo et captation vidéo avec des capteurs aux définitions folles, qui donnent des contenus faciles à redimensionner sans trop de pertes. Nous vous proposons dans ce sondage de nous dire lequel vous fait le plus envie !

Si vous n’avez pas trouvé refuge dans une grotte cette semaine, vous savez que mardi 11 février 2020 Samsung a dévoilé son trio de S20 – les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Les trois smartphones ont pour dénominateur commun de nombreux éléments de leur fiche technique. Dans les trois cas, on a un écran qui se rafraîchit à 120 Hz pour des animations et une expérience de jeu beaucoup plus fluides. On a également le dernier SoC ultra-puissant Exynos 990. Toutes les variantes sont d’ailleurs disponibles en 5G.

Néanmoins d’autres aspects de l’expérience utilisateur les discerne. D’abord, la 5G la plus rapide (mmWave) n’est disponible que sur les S20+ et S20 Ultra. Les capacités de batterie sont dans les trois cas confortables, mais avec tout de même de grosses différences : 4000 mAh (S20), 4500 mAh (S20+) et 5000 mAh (S20 Ultra). Les capteurs photo des S20 ne sont également pas exactement les mêmes. Le modèle le moins cher, par exemple, n’a pas de capteur de profondeur de champ.

Le capteur principal des S20 et S20+ est un 64 Mpx. Tandis que le capteur principal du S20 Ultra est un capteur 108 Mpx. Autre élément, les tailles d’écran : le S20 Ultra fait par exemple figure de géant (6,9″), et ça ça ne conviendra sans doute pas à tous les utilisateurs. Enfin, il y a l’aspect prix, puisque le S20 le moins cher est disponible pour 909 € tandis que le modèle Ultra le plus cher disponible coûtera la bagatelle de 1349 €. Alors, quel est le modèle pour lequel votre coeur chavire ? Dites-le nous dans le sondage ci-dessous !

