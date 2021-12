Qualcomm veut concurrencer le SteamDeck avec le Snapdragon G3x

Qualcomm veut étendre son influence dans le domaine du jeu vidéo avec une toute nouvelle plateforme basée sur Android et dédiée aux consoles portables. Baptisée Snapdragon G3x Gen, elle permettra de jouer à des jeux Android, à diffuser des titres en streaming vers une console ou un PC ou encore de lancer des jeux depuis le cloud. En partenariat avec Razer, Qualcomm a également dévoilé un kit de développement qui exploite cette plateforme.

Comme vous le savez, le début de chaque mois de décembre est marquée par la nouvelle conférence Snapdragon Tech Summit de Qualcomm, à Hawaï. La marque profite de cet évènement phare pour présenter les nouveautés à venir comme ses processeurs haut de gamme pour smartphones. Après le Snapdragon 888 présenté en 2020, ce fut donc au Snapdragon 8 Gen 1 d'être dévoilé. Ce SoC équipera les premiers flagships de 2022 comme les Xiaomi 12.

Bien entendu, Qualcomm avait d'autres annonces sous le coude. L'entreprise n'a jamais vraiment caché ses ambitions concernant le marché du jeu vidéo. Et justement, elle a décidé de concrétiser la chose en dévoilant une toute nouvelle plateforme basée sur Android et destinée à équiper d'éventuelles consoles portables.

Qualcomm veut se frotter à la Switch et au SteamDeck avec sa plateforme gaming

Baptisée Snadpragon G3x Gen, elle embarque un GPU Adreno similaire aux puces pour smartphones de Qualcomm et un CPU Qualcomm Kryo. D'après le constructeur, ce GPU permettra d'afficher des jeux jusqu'en 144 FPS. La plateforme sera également compatible avec des technologies de recharge rapide, de retour haptique et offrira une sortie TV (jusqu'en 4K) ainsi que la prise en charge de casques de réalité virtuelle via un port USB Type-C.

Toutes les technologies de la suite Snapdragon Elite Gaming sont de la partie, comme l'accélération matérielle du mélange des textures, ou encore le Variable Rate Shading, une technique qui consiste à économiser des ressources GPU en effectuant un rendu moins précis des zones de l'image qui ne nécessitent pas d'être affichées en haute définition. Du côté des connectivités, la plateforme prendra en charge la 5G sub-6Hz, la 5G mmWave et le Wi-Fi 6E pour une mise en réseau rapide. La plateforme Snapdragon Sound s'occupera d'améliorer la qualité audio générale.

Et comme dit plus haut, la plateforme Snapdragon G3x Gen a d'ores et déjà été intégrée dans un kit de développement, fabriqué en partenariat avec Razer. Cette console, qui ressemble grandement au SteamDeck de Valve, sera uniquement destinée aux développeurs et c'est bien dommage au regard de ses caractéristiques prometteuses : une dalle tactile OLED Full HD+ 6,65″ compatible HDR et 120 Hz, 5G, port USB Type-C, batterie de 6000 mAh, Webcam 1080p, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Snapdragon Sound.

