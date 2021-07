Qualcomm dévoile son smartphone Snapdragon Insiders conçu par ASUS

ASUS et Qualcomm se sont associés pour créer un smartphone qui met en valeur certaines des technologies mobiles de Qualcomm. Nommé officiellement « Smartphone for Snapdragon Insiders », l’appareil sera vendu en août au prix de 1299 euros.

Le Snapdragon Insiders est une véritable vitrine technologique pour Qualcomm. Il est équipé du puissant processeur Snapdragon 888 de la société et du capteur d'empreintes digitales 3D Sonic de deuxième génération de Qualcomm que l’on retrouve dans le Samsung Galaxy S21 Ultra. Qualcomm n’aurait pas utilisé le nouveau Snapdragon 888 Plus puisque le smartphone a été développé il y a déjà quelques mois. On note également la présence du Snapdragon Sound pour un son Bluetooth sans perte et de sa propre technologie de recharge rapide Quick Charge 5.

Ce n’est pas la première fois que Qualcomm conçoit un smartphone, puisqu’il développe chaque année le premier modèle équipé de sa nouvelle puce Snapdragon haut de gamme. Cependant, Qualcomm n’avait jusqu’à présent commercialisé aucun de ses smartphones. Même s'il est ostensiblement destiné aux 1,6 million de membres du projet Insiders, le « Smartphone for Snapdragon Insiders » sera disponible pour tous au mois d’août à un prix de 1299 euros avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Quelles caractéristiques techniques pour le smartphone de Qualcomm ?

À l'avant, le smartphone offre un écran AMOLED FHD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une couverture DCI-P3 de 111,23 % et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est bien protégé, puisqu’il utilise du verre Gorilla Glass Victus. Pour les joueurs, l'écran est également doté de la technologie Qualcomm Quick Touch, qui, selon la société, augmente la réactivité de 20 % pour des temps de réaction rapides.

Comme vous l’aurez peut-être déjà remarqué, le smartphone de Qualcomm ressemble beaucoup à l’ASUS ROG Phone 5. Néanmoins, il est légèrement plus léger (210g contre 239g), ce qui est principalement dû à une batterie plus petite (4 000mAh contre 6 000mAh). Il ne dispose pas non plus d'une prise casque de 3,5 mm, qui était l'un des points forts du ROG Phone 5. La batterie est compatible avec la recharge rapide 65 W, qui permet de recharger le smartphone en 52 minutes.

Côté photo, nous avons affaire à une configuration étrangement similaire à celle du ZenFone 8 Flip d’Asus. En effet, on retrouve un capteur principal Sony IMX686 de 64 MP capable d'enregistrer des vidéos en 8K/30fps et 4K/60fps. Le smartphone dispose également d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi que d’un téléobjectif de 8MP permettant un zoom optique 3X. À l’avant, on retrouve une caméra selfie logée dans une bordure supérieure assez imposante.

Il sera disponible sur le site eShop d'ASUS dans le courant du mois d'août à un prix de 1299 euros. Cependant, nous ne savons pas encore si ASUS prévoit ou non de le mettre en vente en France. Pour l’instant, l’entreprise évoque les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde.

Source : Gizmodo