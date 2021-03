Intel Core i9-11980HK Tiger Lake-H : le processeur peut atteindre 5 GHz à 65W

Le leaker @OneRaichu a dévoilé sur Twitter les spécifications techniques du prochain processeur haut de gamme d’Intel, le i9-11980HK Tiger Lake-H, que l’on retrouvera en 2021 dans certains des PC portables les plus puissants du marché.

Intel a récemment levé le voile sur ses processeurs de bureau Rocket Lake S, dont nous connaissons désormais les prix. Cependant, l’entreprise américaine compte également bientôt proposer des processeurs Tiger Lake-H destinés aux PC portables performants, dont l’Intel Core i9-11980HK, qui s’annonce surpuissant. Celui-ci sera gravé avec le process 10 nm SuperFin d’Intel.

La série Tiger Lake-H profitera de nouvelles fonctionnalités telles que le PCIe Gen 4.0. Cela permettra notamment d'augmenter considérablement les performances lorsqu'ils seront associés à une carte graphique comme la série RTX 3000 de Nvidia. On peut également s’attendre au Wi-Fi 6E grâce aux cartes Intel Killer, qui permettra de profiter des fréquences 6 GHz afin d’offrir des débits plus élevés et une latence plus faible.

Quelles améliorations pour la série Tiger Lake-H ?

Le processeur haut de gamme 8 cœurs i9-11980HK proposera des fréquences de base de 2,6 GHz et des fréquences jusqu’à 5 GHz en boost, mais pas sur tous les cœurs. En effet, le processeur n’atteindra « que » les 4,5 GHz si tous les cœurs sont utilisés. Il est intéressant de noter que si on compare la puce à son prédécesseur, le Core i9-10980HK, on peut noter que le nouveau processeur phare offre une fréquence de base supérieure de 200 MHz, mais une fréquence de boost inférieure de 300 MHz.

De telles fréquences de boost pourraient convaincre certains utilisateurs de ne plus overclocker leurs ordinateurs, puisqu’Intel a récemment supprimé la garantie qui couvrait les dégâts causés par cette pratique. Il s’agissait de la Performance Tuning Protection Plan, qui était une extension de garantie optionnelle. La garantie standard d’Intel ne couvre pas l’overclocking, vous pouvez donc encore améliorer les performances de vos machines, mais ce sera à vos risques et périls.

D’autres processeurs et leurs fréquences ont également été listés par @OneRaichu, comme le i9-11900H, le i7-11800H, le i5-11400H et le i5-11260H. Le leaker a également ajouté que les processeurs Core i7 et Core i9 prendront en charge la RAM DDR4-3200 tandis que les Core i5 seront compatibles avec la RAM DDR4-2933 et seront livrés avec seulement 2 Mo de cache L3 par cœur.