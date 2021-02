Les Chromebook seraient bientôt capables de caster l’écran des Google Pixel

Le système d'exploitation des Chromebook et Pixel Book ChromeOS est en train de se doter d'un Phone Hub – une suite qui ressemble à l'application Votre Téléphone sur Windows 10. L'une des fonctionnalités en cours de test, apparaît sous le nom de code Eche. Il s'agirait d'un système qui permet de “caster” l'écran des Google Pixel directement sur votre ordinateur.

Ces dernières années, Microsoft a redoublé d'efforts pour mieux intégrer les smartphones Android dans Windows 10. L'application Votre téléphone permet ainsi de synchroniser vos messages, de passer et répondre à des appels depuis votre PC, synchroniser vos photos et même de recopier l'écran des smartphones Samsung Galaxy – avec la possibilité d'utiliser vos apps Android directement dans Windows.

Ce n'est d'ailleurs pas le premier à pousser l'intégration des smartphones et des ordinateurs. Des années plus tôt, Apple avait déjà lancé une série de fonctionnalités très proches pour mieux imbriquer l'expérience entre iPhone, iPad et Mac. L'enjeu est de taille. La navigation sur internet se fait aujourd'hui pour plus des trois quarts sur mobile. Mais l'ordinateur reste plus pratique pour réaliser certaines tâches.

Les Chromebook imiteraient ce que font déjà les PC Windows 10 avec les Samsung Galaxy

Par exemple la retouche de photos, ou le montage vidéo. Du coup il n'est pas étonnant que ce type d'intégration intéresse d'autres acteurs. Notamment Google qui aimerait quelque chose de semblable dans les Chromebook. C'est d'ailleurs pour cela qu'une nouvelle application, Phone Hub, sorte d'équivalent de Votre téléphone, est en ce moment en cours de déploiement sur ChromeOS.

9to5Google croit d'ailleurs, au passage, avoir repéré l'une de ses prochaines fonctionnalisés en passant le code source de Chromium au tamis. De mystérieuses références à un projet intitulé Eche ont fait leur apparition. Ce nom interpelle, car il pourrait s'agir de la traduction littérale de Cast en espagnol. Selon le code et les mentions repérées par 9to5Google, le dispositif prendrait la forme d'une Web App Système.

Une mention stipule notamment que “EcheApp est une Web App Système qui permet de transmettre de la vidéo et des données de manière bidirectionnelle au travers de WebRTC” , un composant de Chromium qui autorise des usages plus avancés directement dans le navigateur. Tout semble ainsi indiquer que le composant permettra en réalité de caster l'écran de votre smartphone dans une fenêtre de votre Chromebook.

Lire également : Android, Chrome OS – Google va mieux intégrer les deux écosystèmes

Pour l'heure on n'en sait pas davantage, mais il est probable que la fonctionnalité, soit, comme c'est souvent le cas, réservée dans un premier temps aux smartphones Google Pixel.

Source : 9to5Google