Razer dévoile la Viper 8K, la souris “la plus performante du monde”

Razer a dévoilé sa nouvelle souris Viper 8K, qui succède à la Viper classique sortie l’année dernière. Elle a la particularité de proposer une fréquence d’échange de 8000 Hz, ce qui en fait la souris la plus réactive du marché. Avec cet argument, Razer axe clairement sa communication sur l’esport.

Razer a tenté différentes expériences (plus ou moins réussies) ces dernières années. On peut par exemple citer les PC Razer Blade ou encore les Razer Phone, premiers smartphones gamers du marché. Mais le cœur de métier de la marque reste les périphériques gaming. Elle présente aujourd'hui une souris dédiée à la performance : la Viper 8K.

Elle succède à la Viper sortie en 2020 et cherche à séduire le monde de l’eSport. Cette souris filaire adopte un design sobre, marqué par l’éternel logo de la marque qui s’illumine une fois le périphérique branché. Il s’agit d’une souris ambidextre qui dispose de deux boutons supplémentaires de chaque côté. Sur la balance, elle pèse 79 grammes.

Une souris performante sur le papier

Razer précise que son mulot embarque son capteur « Focus » qui peut offrir jusqu’à 20 000 DPI et une accélération de 50G. De plus, le polling rate de la souris est fixée à 8000 Hz, ce qui lui donne les 8K de son nom. Cela signifie que la souris communique avec votre PC 8000 fois par seconde afin d’établir une précision extrême. Une amélioration notable par rapport aux meilleures souris du marché qui culminent à 1000 Hz. Reste à savoir si la chose sera réellement utile en jeu ou si nous n’avons là qu’un chiffre marketing qui n’a pour but que d’être aguicheur.

A lire aussi – Test Logitech G915 : on a trouvé le clavier gamer ultime !

Il est possible de personnaliser votre Viper 8K pour remapper les 8 boutons programmables, par exemple, en passant par le logiciel de Razer. C’est malheureusement l’un des gros défauts des produits de la firme, Synapse 3 n’étant pas le meilleur logiciel en la matière, loin de là. Toutefois, si vous êtes prêt à consentir à l’utiliser, la Viper 8K pourrait être une souris intéressante pour faire du jeu compétitif. Elle est d’ores et déjà vendue sur le site de Razer au prix de 90 euros, ce qui est dans la fourchette en ce qui concerne les souris gaming.