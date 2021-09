RB Salzbourg Lille direct : quelle chaîne et heure pour voir le match de Ligue des Champions ?

Lille se déplace en Autriche pour y affronter le RB Salzbourg en Ligue des Champions. Les Bretons essaieront de faire aussi bien que le PSG hier en décrochant une victoire face aux Autrichiens, leader de leur championnat. Chaîne, Streaming, compositions des deux équipes, on vous dit tout sur le match de ce soir.

Ultra-dominateur en championnat, le RB Salzbourg sera aux prises avec Lille ce soir pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Aucune équipe ne s'est encore démarquée dans le groupe G après la première journée. Les deux premiers matchs s'étaient soldés par un score nul. Les quatre protagonistes ont donc un point chacun.

C'est la première fois que le RB Salzbourg et Lille se croisent dans une compétition européenne. Mais les Autrichiens avaient déjà eu affaire à l'OM, Nice ou encore au Paris Saint-Germain en Ligue Europa par le passé. C'est toutefois la première fois que Salzbourg croise le fer avec un club français en Ligue des Champions.

Sur quelle chaîne voir Salzbourg Lille ce soir en Ligue des Champions ?

Le match Salzbourg Lille est à suivre à partir de 21 heures, heure française. Deux chaînes diffuseront la rencontre : Canal+ et RMC Sport 1. Si vous n'êtes pas encore abonné à Canal+, plusieurs formules sont disponibles à partir de 20,99 € par mois. La Ligue des Champions est de retour cette année sur les chaînes du groupe, tout comme la Premier League pour les amoureux du foot anglais.

Si vous préférez RMC Sport, diffuseur exclusif de la compétition de 2018 à 2021, la chaîne de SFR a réussi à trouver un accord avec Canal+ pour une co-diffusion du lot qu'il détient. En d'autres termes, vous pourrez y voir deux des meilleurs matchs par semaine : un le mardi et l'autre le mercredi, notamment les matchs des équipes françaises.

Pour vous abonner sur RMC Sport, rien n'a changé. L'abonnement est toujours disponible à 19 € et 25 € respectivement selon que vous vous engagiez ou nom pour 12 mois. Pour les abonnés box de SFR, la facture est réduite à 9 € et 15 € avec ou sans engagement respectivement. À noter que pour les non abonnés, les matchs sont accessibles en streaming uniquement.

Salzbourg Lille : les compositions probables

Du côté de Lille, l'effectif est presque au complet, à l'exception de Jardim qui est blessé et de Renato Sanches qui est en convalescence. Jonathan Bamba, jusque-là incertain est bien dans le groupe. On retrouverait un schéma en 4-4-2 comme d'habitude.

Composition probable du RB Salzbourg : Köhn – Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer (cap) – Sucic, Camara, Aaronson, Seiwald – Sesko, Adeyemi.

Composition probable du RB Salzbourg de Lille : Grbic – Celik, Fonte (cap), Botman, Reinildo – Ikoné, André, Xeka, Angel Gomes – David, Yilmaz.