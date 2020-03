Xbox Series X : Microsoft tiendra une conférence en ligne suite à l’annulation de l’E3 2020

C’est officiel, l’E3 n’aura pas lieu cette année. Du moins, le salon ne se tiendra pas à Los Angeles comme prévu, et c’est bien la première fois qu’une telle annulation se produit en 24 ans d’existence. Mais constructeurs et éditeurs s’organisent déjà. Microsoft, l’un des principaux intervenants du salon, vient d’annoncer qu’une conférence en ligne aurait bel et bien lieu.

Si l’E3 2020 vient tout juste d’être annulé, Microsoft a déjà un plan B. Le salon est un enjeu crucial pour l’éditeur, puisqu’on s’attend à ce que la Xbox Series X y soit totalement dévoilée. Nul doute donc que le géant de Redmond avait déjà anticipé l’annulation du plus grand salon du jeu vidéo pour cette année puisque Phil Spencer, responsable produit de la branche Xbox, s’est exprimé moins d’une heure après le communiqué officiel de l’organisateur de l’E3, l’ESA.

« L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox », explique Phil Spencer sur Twitter. « Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté @Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement en ligne Xbox. Tous les détails de l’agenda et autres seront communiqués dans les semaines à venir. » Il y aura donc bien un événement organisé par Microsoft en marge de l’E3, mais celui-ci aura lieu en ligne, comme cela est devenu une habitude ces dernières semaines.

Si Microsoft n’a jamais été avare d’informations concernant la Xbox Series X, quelques détails manquent encore à l’appel. L’E3 aurait été l’occasion pour le constructeur de présenter sa console en action, d’échanger avec le public sur place, de faire tourner quelques jeux en démonstration, etc. On espère maintenant que la conférence en ligne répondra à au moins deux questions fondamentales concernant la nouvelle console de Microsoft : à quel prix la console s’affichera-t-elle et quand sortira-t-elle ? Car avec la propagation du Coronavirus, la rumeur d’un retard de livraison se répand actuellement comme une trainée de poudre.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020