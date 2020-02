PS5 vs Xbox Series X : la configuration de la console de Sony serait un peu plus pêchue

Bien avant leur sortie officielle, c’est déjà la guerre des chiffres entre la PS5 et la Xbox Series X. Laquelle sera la plus puissante des deux ? Selon une nouvelle indiscrétion, la PS5 serait très légèrement au-dessus de la Xbox Series X. La console de Sony se démarquerait au niveau de la RAM graphique et du support de stockage.

Qui sera la plus puissante entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X ? À huit mois (au moins) de la sortie commerciale des deux consoles, leurs fans respectifs regardent la concurrence avec fébrilité, ou au moins avec curiosité. Et ce même si la puissance des deux machines ne devrait pas être le seul argument commercial avancé par leurs constructeurs pour convaincre les joueurs d’investir. Les jeux exclusifs. Les services multimédias. La rétrocompatibilité. Voilà autant de sujets qui sont tout aussi intéressants.

Un leaker a décidé d’apporter sa pierre au débat. Sur le forum 4Chan, un « testeur de jeu travaillant dans un studio tiers » a révélé, de façon anonyme, les spécifications techniques des dernières versions des kits de développement des deux consoles. Des détails assez proches de ce qui avait été révélé jusqu’à présent, mais qui montre que Sony et Microsoft ont peaufiné un peu plus encore leurs futures consoles. Il s’avère également que la PS5 devrait profiter d’une fiche technique légèrement supérieure à celle de la Xbox Series X.

Un chipset plus puissant, mais moins rapide

Qu’apprend-on ? Tout d’abord le chipset graphique de la PS5 sera basé sur une Zen 2 d’AMD. Il sera cadencé à 3,6 GHz. Sa puissance sera de 12,6 téraflops. Microsoft a choisi le même chipset graphique. Ce dernier sera cadencé à 3,7 GHz, soit un peu plus rapide que celui de la PS5. Pourtant, sa puissance de calcul serait inférieure : 11,8 téraflops. L’une des raisons de cette différence pour être lié à la RAM de la carte graphique. La PS5 disposerait de 18 Go de GDDR6 (un chiffre assez curieux), contre 16 Go dans la Xbox Series X.

Autre différence entre les deux consoles : la vitesse d’écriture et le stockage de leur SSD. La PS5 jouerait plutôt la carte de la vitesse, avec un SSD de 500 Go fonctionnant à 5,5 Go/s, tandis que la Xbox Series X opterait plutôt pour l’abondance, avec un SSD de 1 To fonctionnant à 3,8 Go/s. Les deux consoles disposeraient de processeurs dédiés au ray tracing, information déjà dévoilée précédemment. En revanche, la PS5 aurait également un processeur pour la partie audio 3D. Ce que les amateurs de beaux sons apprécieront.

