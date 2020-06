PS5 : voici la première photo de la console sortie d’usine

Après la présentation officielle du 11 juin dernier, la PlayStation 5 de Sony se dévoile encore un peu plus. Une photo, dont l’origine reste pour l’instant inconnue, montre la console à la sortie d’usine, entourée de 3 employés.

Si aucune date officielle n’a été encore annoncée de la part de Sony, il semble que la PS5 pointera le bout de son nez chez les commerçants en novembre prochain. Le récent report de Cyberpunk 2077 et une date de sortie du jeu vidéo calée au 19 novembre semblent indiquer que la commercialisation de la console aura lieu durant la même période. Et si Sony veut être fin prêt à vendre sa PS5 d’ici les fêtes de fin d’année, il ne fait aucun doute que la production de la console a d’ores et déjà commencé dans les usines.

La PS5 se dévoile à la sortie d’usine, Sony préparerait un autre événement en août

Un peu plus d’une semaine après le live de Sony qui a dévoilé la console, une photo sur laquelle on devine ce qui pourrait bien être la PS5 vient d’être diffusée sur la Toile. Fraîchement sortie d’usine, la console est entourée de 3 employés. Les calculs que certains internautes ont pu faire quant à la taille relativement imposante de la PS5 se confirment. Si l’on en croit la photo, mais aussi les premiers visuels dévoilés officiellement par Sony, la PS5 devrait être l’une des grandes consoles du jeu vidéo, dépassant allégrement la PS4, la Xbox One ou la nouvelle Xbox Series X de Microsoft.

L’origine de la photo reste pour l’instant incertaine. Il pourrait s’agir d’une photo prise par Sony et diffusée en interne, ou tout simplement d’un cliché effectué par un employé à titre personnel. Quoi qu’il en soit, ce ne sera pas le seul leak concernant la PS5 d’ici la sortie de la console en fin d’année. Nous aurons très certainement droit à d’autres fuites du genre dans les prochaines semaines.

Il se murmure par ailleurs que Sony a prévu d’organiser un autre événement durant l’été (probablement en août), afin de revenir sur les nouveaux jeux et les portages des titres de la PS4 déjà commercialisés ou sur le point de l’être. L’occasion d’en voir encore plus que les 24 jeux présentés lors de l’événement du 11 juin dernier et de damer le pion à Microsoft qui, malgré moult détails sur la console, est plutôt avare quant il s’agit d’évoquer les jeux de la Xbox Series X (seulement 12 titres ont été dévoilés en mai dernier).

Source : Resetera