La PS5 prendrait en charge jusqu’à 4 dimensions différentes de SSD

Plus que quelques semaines à patienter avant la sortie de la PS5 de Sony ! En attendant, et suite à son démontage intégral opéré par Sony, une petite découverte vient d'être faite par des fans de la console : la PS5 permettrait d'accueillir différents formats de SSD.

La PS5, intégralement démontée par un ingénieur de chez Sony il y a quelques jours, continue à révéler certains de ses secrets. Un détail concernant l'emplacement du SSD a tout particulièrement intéressé le site MP1ST : on y voit une succession de petits trous destinés à accueillir les vis du SSD. De quoi laisser penser que différentes tailles de disque seront possibles sur la future console de Sony.

Contrairement à la PS4, il se pourrait bien que la PS5 permette aux joueurs d'opter pour différentes tailles de SSD NVMe. En regardant de près les composants de la console, qui apparaissent distinctement un à un dans la vidéo de Sony, on se rend compte que le support destiné au SSD dispose d'une multitude de petits trous. Chacun est numéroté de la façon suivante : 38, 42, 60 et 80. Ces tailles correspondent justement aux multiples tailles possibles d'un SSD. Comme le fait remarque MP1ST, on peut trouver les tailles suivantes de SSD M.2 : 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80, et 110 mm.

Les dimensions du SSD de la PS5 pourraient influer sur ses performances

En bref, tout porte à croire que la PS5 sera capable d'accueillir 4 tailles différentes de SSD NVMe. Il serait donc possible d'acquérir un nouveau disque sans trop avoir à se soucier de ses dimensions (sauf à le prendre ni trop grand, ni trop petit, mais les 4 tailles relevées laissent quand même un large choix). Autre atout : la taille du SSD pourrait sensiblement jouer sur les performances de la console. Plus le disque est long, plus il est performant et meilleure est la dissipation thermique.

Une très bonne nouvelle donc, quand on sait, qu'a contrario, la PS4 ne reconnait qu'un seul format de disque. La PS5 est attendue pour le 19 novembre 2020. En précommande depuis le 16 septembre dernier, la console a très rapidement connu une totale rupture de stock. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de la précommander. Sony a cependant promis de tout faire pour regarnir les stocks de sa console. Reste à savoir s'il y aura assez pour tout le monde le jour J, ou s'il faudra patienter quelques semaines supplémentaires pour se procurer la console tant convoitée.

