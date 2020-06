PS5 : Gran Turismo 7 profitera à 100% des nouveautés de la console promet Sony

La PS5 signe l’arrivée de nombreuses nouveautés de taille pour les joueurs : des temps de chargement réduits au strict minimum, de l’audio 3D pour une meilleure immersion et une manette DualSense équipée d’un nouveau moteur de vibration. Sony promet d’ailleurs que Gran Turismo 7, un des jeux exclusifs de la PlayStation 5, exploitera à 100% toutes les nouveautés de la console next gen. Voici comment.

Simon Rutter, vice-président exécutif de Sony en Europe, a profité d’une interview accordée à nos confrères du Guardian pour évoquer les jeux exclusifs de la PS5. Lors de l’échange, le cadre s’est longuement attardé sur le cas de Gran Turismo 7, le jeu de simulation et de course automobile de Polyphony Digital.

Comment Gran Turismo 7 va-t-il exploiter les technologies embarquées dans la PS5 ?

D’après lui, le jeu profitera au maximum des nouvelles technologies intégrées à la PlayStation 5. « Gran Turismo 7 va bénéficier de presque toutes les améliorations technologiques que nous avons dans la PS5 » promet Simon Rutter. Comme la plupart des titres proposés avec la console, Gran Turismo 7 profitera de temps de chargement limités. « Les temps de chargement seront à peu près nuls par rapport à ce qu’ils ont été dans le passé » précise le responsable. Grâce à l’intégration du SSD de 825 Go, Sony mise en effet sur un temps de chargement moyen inférieur à une seconde.

« Assis dans le cockpit, l’audio 3D vous permettra d’entendre le rugissement tonitruant d’une Ferrari derrière ou devant vous, et vous pourrez reconnaître la différence entre ça et le bruit du moteur d’une Maserati » poursuit Simon Rutter. Pour améliorer l’immersion, Sony a équipé sa console de salon d’un moteur 3D audio dédié. L’audio 3D promet de faire ressentir le déplacement des sons au joueur et de l’imager davantage dans l’environnement du jeu. Pour une meilleure expérience, le constructeur commercialisera même un casque audio gaming 3D, le Pulse 3D.

Gran Turismo tirera aussi profit du retour haptique de la DualSense

Enfin, le jeu exploitera aussi au maximum les technologies embarquées dans la manette DualSense. « En conduisant la voiture à l’aide de la manette DualSense, vous aurez des sensations différentes dans les mains entre du tarmac lisse et ondulant d’un circuit, par rapport à la sensation graveleuse sur une piste de gravier. Appuyer sur un accélérateur avec douceur sera très différent que de presser sur une pédale de frein rigide » relate le cadre. La manette de la PS5 est en effet équipée d’un moteur de vibrations conçu avec la firme Immersion. Ce moteur offre un retour haptique plus précis que celui de la DualShock de la PS4. Le joueur pourra même « ressentir » les effets de la pluie par exemple.

Pour l’heure, Sony n’a pas encore révélé la date de sortie de Gran Turismo sur PS5. On peut s’attendre à une arrivée en magasins dans le courant de l’année prochaine. Que pensez-vous des promesses de Sony et des nouveautés incluses dans la console ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Guardian