PS5 : Sony vend un t-shirt 550 €, plus cher que la console !

Sony et Balenciaga s’associent pour lancer une nouvelle ligne de vêtements centrée sur la PS5. Si les fans vont probablement se réjouir, il y a toutefois un hic : un simple T-shirt coûte 550 €, soit plus cher que le prix de base de la console. Cela dit, on ne doute pas que certains l’achèteront avec plaisir.

PlayStation, c’est un des piliers fondateurs de l’histoire du jeu vidéo. Aussi, il n’est pas étonnant de voir certains fans prêts à tout pour assouvir leurs envies de collection. D’autant qu’en ce moment, mettre la main sur la PS5 n’est pas vraiment chose aisée. Sa popularité, en tout cas, n’est déjà plus à prouver : Sony a écoulé près de 8 millions d’exemplaires de la console depuis son lancement, fin 2020. Preuve s’il en est qu’il y a un filon à exploiter en produits dérivés.

C’est probablement ce que s’est dit Balenciaga quand lui est venue l’idée de lancer une ligne de vêtements dédiée à la PS5. Le partenariat signé avec Sony, voilà T-shirt et sweat à capuche qui apparaissent sur le site de la marque. Si ces derniers peuvent servir de lot de consolation pour tous les impatients qui n’ont toujours pas le précieux sésame, il faudra toutefois faire une concession de taille. Plus précisément, une concession de l’ordre de 550 €, soit le prix… d’un seul T-shirt.

Sur le même sujet : PS5 — date de sortie, prix, jeux, design et fiche technique

Un T-shirt à 550 €, un sweat à capuche à 718 €

Balenciaga ne fait pas les choses à moitié, puisque les fans ont le choix entre pas moins de deux coloris : rouge et noir. Et si jamais vous prévoyez déjà d’avoir froid l’hiver prochain, n’ayez crainte : Balenciaga a également prévu un sweat à capuche, sensiblement plus cher que les T-shirts toutefois, puisqu’il coûte 718 €.

Le design des vêtements se veut quant à eux relativement sobre, puisqu’il se contente de reprendre le nom et les symboles de la console, à côté desquels vient se coller le logo de Balenciaga (probablement responsable du prix que certains jugeront exorbitant). On imagine aisément que certains n’hésiteront pas à se jeter sur l’édition limitée, à défaut d’avoir une manette de PS5 entre les mains.

La popularité de la console, quant à elle, ne risque pas de baisser dans les mois à venir. Premièrement, parce que la pénurie n’est pas prête de s’arrêter : Sony prévoit des ruptures de stock jusqu’en 2022. Deuxièmement, parce que sa ludothèque va bientôt s’enrichir de titres très attendus par les fans, allant du nouveau Ratchet & Clank à God of War Ragnarok. Sony prévoit déjà le coup, alors qu’une nouvelle version de la PS5 est en cours de préparation.

Source : Balenciaga