PS5 : Sony vante son Game Boost pour contrer le FPS Boost de la Xbox Series X

Sony a publié une courte vidéo vantant les mérites de son « Game Boost », fonctionnalité qui permet d’améliorer les jeux PS4 sur PS5. C’est la première fois que la chose est nommée telle quelle et on peut s’attendre à ce que ce label soit utilisé par la suite. Une manière de contrer le FPS Boost de la Xbox Series X.

La PS5 peut faire tourner les jeux PS4. Certains d’entre eux bénéficient d’ailleurs de graphismes améliorés sur la console. C’est le cas de Days Gone ou de Ratchet and Clank, qui fonctionnent tous deux en 4K et 60 images par seconde. Cette pratique n’avait pas de nom jusqu’à aujourd’hui, mais Sony a publié une vidéo la nommant clairement : Game Boost.

Le constructeur a publié une courte vidéo de 20 secondes dans laquelle on voit trois jeux : God of War, Ghost of Tsushima et Shadow of the Colossus. Il faut signaler que pour le dernier, il n’y a pas encore de patch qui améliorent les performances, on peut donc supposer qu’il arrivera à un moment ou un autre.

A la fin de la vidéo, on voit clairement un nouveau logo dédié au Game Boost. On peut supposer que les prochains jeux bénéficiant d’améliorations graphiques seront signalés avec. Pas d’annonce supplémentaire de la part de Sony sur ce segment, mais il faut s’attendre désormais à voir plein d’autres titres patchés pour en profiter pleinement. Pour le moment, seuls les jeux des studios Sony semblent concernés, mais tout peut évoluer très vite.

La PS5 imite la Xbox Series X

On peut voir ici une manière de réagir à la concurrence : celle de Microsoft. La Xbox Series X propose en effet le FPS Boost. Cette technologie permet d’améliorer une centaine de jeux déjà sortis et même d’atteindre les 120 images par seconde sur certains.

Pour le moment, les jeux PS4 améliorés sur PS5 sont très peu, mais l’arrivée de la « gamme » Game Boost pourrait être le signe d’une démocratisation de cette technologie. On le rappelle, la PS5 est sortie en fin d’année dernière et pour l’instant, les jeux exclusifs se comptent encore sur les doigts d’une main. Rejouer à ses jeux PS4 sur sa nouvelle console n’est donc pas quelque chose de rare.