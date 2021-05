Flight Simulator : la mise à jour 1.15.10 améliore la météo en direct et corrige les bugs du multijoueur

C’est un petit patch dont se dote Flight Simulator, mais qui promet d’améliorer l’expérience globale de jeu. En effet, fini les problèmes de FPS en multijoueur, désormais corrigés par les dernières mises à jour. De plus, le système de météo en direct se veut dorénavant plus précis, pour une meilleure immersion des joueurs.

Mise à jour après mise à jour, Flight Simulator confirme sa position de leader dans la simulation de vol. Jamais un jeu de ce type n’a été aussi complet et réaliste, et Microsoft ne compte pas le laisser tel quel. Le mois dernier, la firme a déployé la 4e mise à jour du Monde, qui s’est essentiellement concentrée sur l’Europe de l’Ouest. Cette dernière a été de taille, puisqu’elle a ajouté nombre d’éléments architecturaux, de détails graphiques et autres joyeusetés qui ont fait le bonheur des adeptes.

Aujourd’hui, Microsoft propose un patch plus modéré, mais toujours dans l’optique d’améliorer l’expérience de jeu. Voici la release note complète :

Le problème d’affichage de la fréquence d’images lorsque des avions personnalisés sont utilisés en multijoueur a été corrigé

Mise à jour du système météo en direct pour améliorer la précision à l’échelle mondiale

La météo en direct est désormais plus précise sur Flight Simulator

Le système de météo en direct est une fonctionnalité très appréciée des joueurs, qui permet d’imiter la météo du monde réel à partir des données de localisation. Parmi les propositions de Microsoft quant aux améliorations à apporter au jeu, cette dernière est arrivée presque en tête des votes, signe que c’est bien la précision et le réalisme qui attire les fans du monde entier. Le système est donc désormais plus précis, et ce, sur l’ensemble de la planète.

Finis également les problèmes d’affichage lorsqu’une partie multijoueur est lancée, notamment lorsque le joueur utilise un skin personnalisé sur leur avion. Une très bonne nouvelle pour tous ceux ayant rencontré des soucis de performance et qui souhaitent profiter de la vue du ciel avec leurs amis. D’autres soucis techniques, comme la baisse de résolution des assets et les communications par radio devraient également être résolus lors des prochaines mises à jour.

Source : Flight Simulator