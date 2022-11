PS5 : Sony travaille sur une fonction qui met le jeu en pause lorsque vous lâchez la DualSense

D'après un brevet de Sony publié récemment, le constructeur planche actuellement sur une nouvelle fonctionnalité à intégrer à la DualSense, la manette de la PS5. Via cette technologie inédite, la console serait capable de détecter lorsque la manette n'est plus dans les mains du joueur afin de mettre en pause automatiquement la partie.

Depuis ces dernières années, on ne compte plus les demandes de brevet déposées par Sony pour protéger des concepts parfois farfelus. On se souvient par exemple de ces replays révolutionnaires à la What If, la série disponible sur Disney+. L'idée était de proposer des rediffusions des parties des joueurs selon différents scénarios.

En janvier 2022, la firme nippone avait également déposé une demande de brevet relative à un système de coaching capable d'expliquer aux joueurs les erreurs commises durant une partie. Or, nos confrères du site TechRadar viennent de découvrir l'existence d'une autre demande de brevet du constructeur.

Déposée en 2021 et publiée ce 3 novembre 2022, ce brevet détaille une nouvelle “méthode de détection d'une manette inactive”. Les documents suggèrent la combinaison des capteurs de mouvements présents dans la DualSense avec d'autres technologies comme le microphone ou les images d'une caméra pour permettre à la PS5 de détecter lorsque le joueur pose la DualSense.

La DualSense saura quand vous n'êtes plus là pour jouer

En cas d'inactivité de la manette détectée, la console pourrait donc mettre automatiquement sur Pause le jeu. Pratique par exemple si vous devez quitter votre canapé dans la précipitation pour aller récupérer un colis en bas de votre immeuble, ou bien si vous avez une envie extrêmement pressante. Comme dit plus haut, ce brevet suggère donc que la manette sera capable de détecter si vous êtes toujours en train de jouer ou non, en s'appuyant notamment sur des informations fournies par le microphone ou une caméra.

Si cet ensemble de données permettra certainement à la manette de déterminer une position approximative du joueur, cette pratique a de quoi susciter quelques inquiétudes, notamment au niveau de la sécurité et de la confidentialité des données. Autre point, l'idée mise en avant dans ce brevet ne semble pas faire l'unanimité auprès des joueurs, loin de là.

En effet, plusieurs joueurs ont réagi à la nouvelle sur le forum ResetEra. Pour certains, Sony a doit se concentrer sur d'autres priorités, notamment l'augmentation de l'autonomie de la batterie de la DualSense. “Je change de position pour me mettre à l'aise et le jeu se met en pause de façon aléatoire ? Non merci”, clame un utilisateur. Néanmoins, comme chaque brevet, rien ne dit que Sony se décidera à déployer cette fonctionnalité sur la DualSense à un moment donné.

Source : TechRadar