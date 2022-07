PS5 : ce nouveau brevet de Sony imagine des replays à la “What if”

Le principe de la série animée de Disney+ et Marvel “What if” est simple : proposer des réalités alternatives des films du MCU. Sony a décidé de reprendre cette idée pour l'appliquer à une fonction de replays révolutionnaire. On vous explique tout.

Si vous êtes un fan de Marvel abonné à Disney+, vous avez probablement dévoré la première saison de What If. Cette série animée exploite le concept de multiverse à 100%, en proposant des réalités alternatives des différents films du MCU. Que ce serait-il passé si Peggy Carter était devenu Captain America au lieu de Steve Rogers ? Si Ultron avait récupéré toutes les pierres d'infinité à la place de Thanos ? Si les Avengers avaient dû affronter une apocalypse zombie ?

Voici quelques-unes des réalités alternatives proposées par la série. Or, cette idée a visiblement inspirée Sony, qui a décidé de l'intégrer dans une fonction de replay plutôt révolutionnaire, comme le prouve cette demande de brevet.

Sony imagine des replays révolutionnaires à la What If

Grâce à une IA dopée à l'apprentissage automatique et capable de collecter et d'analyser les performances de tous les joueurs présents sur une partie, cette fonctionnalité pourrait proposer de multiples rediffusions selon différents scénarios. Que ce serait-il passé si vous aviez décidé de prendre ce fusil de sniper au lieu d'un fusil à pompe ? Si vous étiez passé par cette corniche plutôt que par cette grande zone à découvert ? Si vous aviez esquivé cette attaque via une roulade avant plutôt qu'arrière ? Vous avez compris l'idée.

Cette fonctionnalité surréaliste pourrait avoir une forte utilité dans la sphère compétitive, puisqu'elle permettrait aux joueurs d'analyser différents schémas de gameplay et d'obtenir des axes d'améliorations potentielles dans leur manière d'appréhender un circuit, un affrontement, etc. Bien entendu et comme chaque demande de brevet, rien ne dit que cette option verra le jour. Sony s'est juste contenté de protéger son idée avec ce brevet.

En janvier 2022, Sony avait d'ailleurs déposé une demande de brevet au concept similaire, matérialisé par un système de coaching capable d'expliquer aux joueurs les erreurs commises durant une partie. En revanche, ce brevet ne mentionnait pas ce système de replays d'un autre genre. En avril 2020, le constructeur avait également imaginer une fonction anti-spoil à destination de la PS5.

