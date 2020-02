PS5 : Sony se laisse encore le temps de décider à quel prix la console sera vendue

À l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Sony a confirmé que le prix de la PlayStation 5 n’a pas encore été décidé. La console, qui sortira à la fin de l’année, devra être suffisamment attractive pour concurrencer la Xbox Series X qui sortira en même temps. Mais la firme ne compte pas perdre de l’argent pour autant.

Sony a présenté aujourd’hui ses résultats pour le dernier trimestre calendaire 2019. Cette période est critique, notamment pour la division Sony Interactive Entertainment, puisqu’une grande partie du chiffre d’affaires annuel y est réalisée. Un chiffre d’affaires et un bénéfice net en fort recul à cause de plusieurs divisions qui ont eu quelques difficultés à convaincre les consommateurs. Si la musique, les composants électroniques (notamment les capteurs photo) et les services financiers se portent bien, le cinéma, les produits électroniques (avec les smartphones) et le jeu vidéo n’ont pas brillé.

Dans le cas de Sony Interactive Entertainment (qui gère la PlayStation et certains studios internes), il s’agit d’une période de transition assez logique. Puisque la PlayStation 5 a d’ores et déjà été annoncée (sans être dévoilée) pour la fin d’année 2020, les ventes de PlayStation 4 (malgré les promotions) ont considérablement baissé. Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, a d’ailleurs confirmé que les ventes ont reculé plus qu’attendu durant les fêtes de fin d’année. Ce recul est de 25 %. Signe que les joueurs regardent déjà vers l’avenir.

Un prix qui reste à définir face à la menace Xbox Series X

Cet avenir, nous connaissons son nom : PlayStation 5. Et les fuites se succèdent à grande vitesse à son propos. Mais quel sera le prix à payer pour profiter de cette nouvelle étape vidéoludique ? Hiroki Totoki a parlé d’une transition en douceur, laissant entendre que le prix de vente serait suffisamment attractif pour séduire les joueurs PS4. Les rumeurs parlent même d’un lancement à 449 euros, soit un peu plus que la PS4 au début de sa carrière. Ce qui ne serait pas trop étonnant.

Cependant, ce n’est pas la seule hypothèse possible, car, en face la menace gronde. Toujours selon Hiroki Totoki, le prix de la console n’a pas encore été décidé en interne. De nombreux calculs doivent encore être faits pour s’assurer que la vente de la PlayStation 5 soit rentable. Il faut y intégrer les coûts de production, de développement, mais aussi le coût humain et marketing. Toutefois, il ne faut pas que le montant soit trop haut, car il y a un risque de perdre des joueurs ou, pire, les pousser vers la concurrence. Tout est une question d’équilibre, comme le rappelle le directeur financier.