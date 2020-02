Les ventes de PlayStation 4 chutent plus vite que prévu à l’approche de la PS5

Les ventes de PlayStation 4 ont chuté de 25% d’une année sur l’autre au 4e trimestre 2019 – le pire résultat depuis le lancement de la console en 2013. La firme affiche ainsi un résultat pour l’exercice fiscal 2019 inférieur de 3% aux attentes. Les consommateurs semblent anticiper la sortie prochaine de la PS5.

La division PlayStation de Sony vient de réaliser son pire 4e trimestre depuis le lancement de la PS4 en 2013 : les ventes ont chuté de 25 % d’une année sur l’autre. Le constructeur nippon a ainsi livré 6,1 millions d’unités pour un total de 14,7 millions de consoles vendues en 2019. En 2018, la firme avait écoulé 17,7 millions d’unités. Le chiffre d’affaires de la division a ainsi fondu de 20% pour s’établir à 158,5 milliards de Yen (1,321 milliards d’euros) sur le dernier trimestre de l’année. Un chiffre qui est en partie dû, à en croire Sony, à une baisse des ventes de jeux. Vu que ce trimestre est censé être le meilleur, saison des fêtes oblige, ces chiffres montrent que l’attrait de la console est de ses jeux marque désormais clairement le pas.

La PS4 est en fin de cycle

En conséquence, les bénéfices de la division sont de 3% inférieures aux attentes et devraient s’établir à 417 millions d’euros. Bien sûr ces chiffres ne sont pas en soit très surprenants : la PS4 arrive à la fin de son cycle, et Sony a déjà commencé à teaser l’arrivée prochaine de la PS5, révélant quelques uns des aspects de sa fiche technique, mais aussi le logo de la console, au demeurant très ressemblant à celui de la PS4. Côté exclusivités, Sony n’a plus grand chose à sortir de son chapeau si ce n’est The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima. D’ailleurs Sony anticipe depuis longtemps la fin de vie de sa plateforme, au moins autant que les joueurs anticipent l’arrivée de la PS5.

Même plutôt médiocres ces chiffres ne sont donc pas une catastrophe pour Sony. D’ailleurs la relève pourrait arriver plus vite qu’on ne pourrait le penser. Les dernières rumeurs parlent d’un lancement « pour la saison des fêtes 2020 », mais on a également appris récemment que Sony pourrait présenter la console lors d’un événement dédié demain, le 5 février 2020. Même si cela nous semble désormais un peu court pour envoyer des cartons d’invitation à la presse. Une autre date, le 12 février, circule, mais pour l’instant elle n’est pas confirmée.

Source : The Verge