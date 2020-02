PS5 : des précommandes prévues pour mars 2020

La PS5 est en approche. Du moins, ses précommandes. Les dernières rumeurs font état de précommandes possibles dès mars 2020. De son côté, Microsoft n’ayant pas prévu de dévoiler sa console avant juin, Sony pourrait lui damer le pion en termes de rapidité.

Attendue dans les rayons pour la fin d’année, la PlayStation 5 devrait être dévoilée dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. Il se murmure même qu’une présentation de la console pourrait avoir lieu le 5 février prochain, même si plus aucun indice ne laisse aujourd’hui supposer une telle présentation. Quoi qu’il en soit, la PlayStation 5 est sans conteste l’un des produits tech les plus attendus de l’année et il ne fait aucun doute que bon nombre de joueurs commencent déjà à faire chauffer leur carte bleue pour la fin de l’année. Et s’il leur était possible de précommander la console d’ici un mois ?

En termes de prix, la PlayStation 5 s’afficherait à 499 dollars. La console prendra en charge le Ray-tracing, un affichage en 8K et les TV 4K 120 Hz. Elle disposerait d’un CPU 8 coeurs cadencé à 3,2 GHz et d’un GPU à 2 GHz. L’autre grosse innovation de la PS5 réside dans son support de stockage : Sony a opté pour un SSD ultrarapide, qui lui permet de charger des jeux en moins d’une seconde. Quant à la date de sortie, on parle du 20 novembre prochain.

Selon le compte @PSErebus, Sony envisagerait de dévoiler sa console en mars prochain. Une date exacte serait même déjà dans les tuyaux : le 5 mars 2020. Et s’il est question du 5, c’est bien parce qu’il s’agit de la PlayStation 5. Se faisant, Sony prendrait de court le concurrent Microsoft, qui a prévu de dévoiler sa Xbox Series X à l’occasion de l’E3, qui se déroulera cette année du 9 au 11 juin. Quant à la commercialisation de la console, celle-ci serait toujours prévue pour le 20 novembre prochain, aucun changement de ce côté-là. De son côté, la Xbox Series X serait vendue un peu plus tôt. Bref, Sony et Microsoft n’ont pas fini de se tirer la bourre.