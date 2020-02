PS5 : champagne ! Sony ouvre la page Web dédiée à sa nouvelle console

Ça y est, la page Web de la PlayStation 5 est officiellement en ligne. La console, qui sera « peut-être » présentée dès demain, s’offre dès aujourd’hui une page de présentation succincte dans différents pays, à commencer par la France.

C’est une page Web finalement très courte que Sony vient d’ouvrir concernant sa future PlayStation 5. Accessible dans différentes langues, et notamment en français, allemand et anglais, la page en question est censée faire le point sur toutes les actualités relatives à la console, que ce soit les jeux qui seront disponibles à sa sortie, sa date de lancement et le prix attendu. Bref, la page devrait nous permettre de faire le point régulièrement sur toutes les informations que Sony va dévoiler sur sa console, au fil des conférences, des lives et des communiqués de presse.

Mais pour l’instant, on n’y trouve que le message suivant : « Nous avons commencé à partager certaines des incroyables fonctionnalités que vous pouvez attendre de la PlayStation 5, mais nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation. Inscrivez-vous ci-dessous pour être parmi les premiers à découvrir nos annonces, y compris des news sur la date de sortie de la PS5, son prix et la liste des jeux prévus à son lancement. »

Cette mise en ligne soudaine laisse-t-elle supposer que la présentation officielle de la console est imminente ? Selon les dernières rumeurs en date, la console aurait dû dévoilée dès le 5 février 2020, tandis que les précommandes seraient quant à elle accessibles le 5 mars 2020. S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur la véracité de la date des précommandes, on peut désormais dire que celle de l’annonce du 5 février est fortement compromise. Du côté du site de Sony, aucun indice n’est laissé. Le fabricant se contente pour l’instant de rappeler que la « sortie de la console est prévue pour les fêtes de fin d’année 2020 ». Il va probablement falloir s’armer d’un peu de patience avant d’en apprendre davantage sur la console de jeu.