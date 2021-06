PS5 : Sony lancera son nouveau casque de réalité virtuelle fin 2022

L'arrivée du PS VR 2 approche. Selon une source proche de la production, Sony pourrait présenter le casque de réalité virtuelle d'ici fin 2022. Le constructeur se serait rapproché de Samsung pour fabriquer les écrans qui composent l'appareil. Plusieurs fuites ont déjà révélé certains éléments de la fiche technique.

Depuis la sortie de la PS5, Sony se fait relativement discret sur son offre VR. En mars de cette année, le constructeur a certes présenté ses nouvelles manettes dédiées aux jeux en réalité virtuelle, qui intègrent par ailleurs un certain nombre des fonctionnalités de la DualSense. Pour autant, aucun titre entièrement en VR n'a encore été annoncé et, malgré les nombreuses rumeurs concernant le PS VR 2, on semble encore loin d'une sortie éventuelle du fameux casque.

Un nouveau rapport de Bloomberg tue dans l'œuf les espoirs de le voir débarquer cet été ou, faute de mieux, pour Noël 2021. Au lieu de ça, Sony le réserverait pour la fin de l'année prochaine, durant “la période des vacances” affirme un source proche du dossier. On ne sait pas si on parle d'ici des congés d'été, ou des fêtes de fin d'année. Une information intéressante est néanmoins à noter : c'est Samsung qui sera chargé de produire l'écran OLED qui équipe le casque.

Le PS VR 2 sera doté d'écrans OLED Samsung

Et ce ne sera pas une mince affaire, puisque ledit écran est truffé de fonctionnalités qui promettent de belles heures de jeu. Une précédente fuite a en effet révélé bon nombre des systèmes qui intégreront le casque. L'écran, d'une résolution 2000 x 2040 pixels, sera ainsi accompagné de caméras servant à suivre le regard du joueur durant sa partie. En outre, ce dispositif déclenche le floutage des éléments se trouvant dans la vision périphérique de l'utilisateur, ce qui permet renforcer l'immersion de celui-ci tout en améliorant les performances de la console.

De plus, l'écran sera légèrement transparent, de sorte que le joueur ait une conscience minimale de son environnement réel. Cette transparence s'estompera une fois le jeu lancé, afin d'assurer une immersion progressive. Parmi les autres détails obtenus, on sait que le casque sera équipé d'un microphone et d'un port USB-C pour le recharger. Le PS VR 2 aura la lourde de tâche de succéder à son prédécesseur, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2016.

