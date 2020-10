Cyberpunk 2077 sera disponible sur Stadia dès le lancement le 19 novembre 2020

Cyberpunk 2077 s’est dévoilé encore plus en détail lors d’une conférence en ligne le 15 octobre. Parmi les annonces, la disponibilité du jeu sur Stadia dès le 19 novembre, soit le même jour que sur les autres plateformes. Une cartouche suffisante pour sauver un service en perdition ?

Le 15 octobre, CD Projekt a diffusé le quatrième épisode de sa série Night Wire, conférences en lignes dans lesquelles Cyberpunk 2077 se dévoile en détail. Cette vidéo lui a permis d’annoncer la date de l’arrivée du jeu sur Stadia : ce sera pour le 19 novembre.

Cyberpunk 2077 a toujours été prévu pour Stadia. Cependant, le développeur n’avait pas donné de date précise, se contentant d’un vague « fin 2020 ». Finalement, le titre sortira le même jour que sur les autres plateformes, à savoir Xbox One, PS4 et bien évidemment PC. Un gros coup pour le service de jeu en streaming de Google qui a beaucoup de mal à décoller.

L’avantage de Stadia par rapport aux autres plateformes, c’est de de pouvoir se jouer en ligne sur n’importe quel terminal grâce à la magie du streaming, que ce soit sur son PC ou son téléphone. Plus encore, le jeu est directement mis à jour. Pas de gros patch day One à télécharger quand vous le lancez pour la première fois. Notons que Cyberpunk 2077 pourra également être joué en streaming via la plate-forme GeForce Now. Il sera absent de xCloud, du moins dans un premier temps, puisque le jeu ne sera pas inclus dans le Game Pass à sa sortie.

Un soin tout particulier apporté aux véhicules

Lors de la conférence, CD Projekt a présenté d’autres choses que l’arrivée sur Stadia. L’accent du stream a été mis sur les véhicules, ainsi que leur modélisation. Il sera possible de conduire une centaine de véhicules, voitures ou motos, dans les rues de Night City. Chacun a été modélisé avec soin, de la carrosserie à l’habitacle, comme nous pouvons le voir dans la vidéo.

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateforme… toutes les infos

Plusieurs autres aspect ont aussi été présentés, comme les styles vestimentaires que nous retrouverons dans l’univers du jeu ou encore une séquence vidéo dans un restaurant. Pour rappel, Cyberpunk 2077 arrive maintenant dans un mois. Etes-vous prêt ?