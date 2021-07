PS5 : Sony dépasse le cap symbolique des 10 millions de ventes, un record !

Sony a vendu plus de 10 millions de PS5 en seulement neuf mois. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer fièrement le constructeur via un communiqué officiel. Une belle performance, qui prouve que la machine de Sony cartonne malgré les difficultés d'approvisionnements engendrées par la pénurie de semi-conducteurs. Il s'agit du record de ventes de l'entreprise nippone sur une même période.

Déjà annoncée par le site VG Chartz il y a quelques jours, Sony vient de confirmer les excellents résultats de la PS5 dans un communiqué officiel. “Nous sommes ravis d'annoncer qu'au 18 juillet 2021, nous avons vendu plus de 10 millions de consoles Playstation 5 dans le monde. Cela fait de la PS5 la console qui s'est vendue le plus rapidement dans l'histoire de Sony Interactive Entertainment et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes face à la réponse incroyable de nos fans”, écrit le constructeur.

Comme le rappelle Sony, l'entreprise nippone brise en effet le record jusqu'alors obtenu par la PS4, qui avait franchi le cap symbolique des dix millions de ventes en 39 semaines. La Playstation 5 l'aura fait en seulement 35 semaines. “Tout le monde à Sony Interactive Entertainment a tout mis en oeuvre pour que l'expérience Playstation soit meilleure que jamais. J'aimerais mettre en avant quelques équipes qui ont apporté des contributions particulièrement importantes”, assure Veronica Rogers, responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales.

Sony assure avoir fait des progrès dans l'approvisionnement de la PS5

Sony tient en effet à remercier ses équipes pour le travail accompli, alors que toute l'industrie du jeu vidéo et de l'électronique grand public en général sont victimes d'une pénurie de semi-conducteurs sans précédent. “Notre équipe d'ingénierie matérielle et d'exploitation a joué un rôle essentiel en fournissant les ressources nécessaires à la fabrication des unités physiques de la PS5 et s'est associée à nos équipes d'exploitation mondiales pour livrer la PS5 depuis son point d'origine jusqu'aux marchés et clients du monde entier”, reconnaît Sony.

Bien entendu, la firme sait qu'il reste des efforts à accomplir et que la PS5 reste encore introuvable pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. À ce sujet, le constructeur se veut rassurant et promet avoir “fait des progrès constants en ce qui concerne l'approvisionnement mondial disponible”. Désormais, Sony espère battre un autre record : avoir vendu plus de 23 millions de PS5 durant l'année fiscale 2022. Pour l'instant, c'est la PS1 qui affiche le plus d'exemplaires écoulés en une année : 22,6 millions en 1998.

Source : Sony