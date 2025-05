La PS5 Slim avec 2 manettes DualSense est à prix soldé grâce à cette offre Cdiscount

Moins d'un mois avant les soldes d'été, la PS5 Slim fait l'objet d'une très bonne affaire à saisir sur le site Cdiscount. Accompagnée de deux manettes DualSense, la console de Sony bénéficie d'une réduction de 160 euros dans le cadre des Days of Play.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À compter de ce 28 mai et jusqu'au 11 juin 2025, Cdiscount participe aux Days of Play. Il s'agit d'un événement qui est organisé par Sony et et qui est dédié aux bons plans sur les produits et contenus PlayStation. Et bonne nouvelle, la PS5 Slim en fait partie !

La PS5 Slim est en promotion chez Cdiscount, ce sont les soldes avant l'heure

Pendant la durée de l'opération commerciale, la console de jeu de Sony vendue par le site e-commerce français Cdiscount et fournie avec 2 manettes sans fil DualSense (blanche et rouge) est à 449,99 euros au lieu de 609 euros. Cela représente une remise de 160 euros par rapport au dernier tarif appliqué avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version standard de la PS5 Slim incluant un lecteur de disque.

Officialisée par Sony au cours de l'automne 2023, l'édition Slim de la fameuse PS5 possède un processeur AMD Ryzen de troisième génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, un espace de stockage de 1 To ainsi qu'une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

Au niveau de la connectivité, la console de salon embarque deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Enfin, la PS5 Slim dite “standard” affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos.

Quant à la DualSense, la célèbre manette de la PS5 dispose d'un microphone, d'une sortie casque, d'un haut-parleur, de la détection de mouvement 6 axes, d'un port USB-C et du retour haptique. On peut aussi trouver la technologie Create pour la production et du partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, des gâchettes adaptatives pour une expérience immersive, et une batterie rechargeable intégrée.