La PS5 Slim avec lecteur de disque est à un prix imbattable grâce à cette offre irrésistible

Profitez vite de ce bon plan Rakuten afin de vous procurer la PS5 Slim ! Depuis le vendeur Carrefour, la console Sony avec lecteur de disque revient à un prix imbattable grâce à une double promotion.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous voulez vous offrir la PS5 Slim en promotion ? Si c'est le cas, sachez que le site Rakuten vous permet de profiter d'une double offre promotionnelle sur la célèbre console de jeu de Sony. Par l'intermédiaire de la boutique officielle Carrefour, l'édition standard de la PS5 Slim est à 449 euros au lieu de 549,99 euros.

Aujourd'hui seulement, l'achat du produit donne droit à un cashback de 40,41 euros (minimum) qui est réservé aux membres du ClubR Rakuten. En prenant en compte de bonus tarifaire, la PS5 Slim de Sony revient alors à 408,59 euros. À titre d'information, le cashback en question peut évoluer en fonction du statut du client du site marchand et pourra être utilisé au cours d'une prochaine commande passée sur Rakuten.

Officialisée par Sony au cours de l'automne 2023, la PS5 Slim dite standard et liée à l'offre Rakuten dispose d'un processeur AMD Ryzen de 3e génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

La console de salon incluant un lecteur de disque embarque un espace de stockage de 1 To, deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, la norme Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Enfin, le modèle allégé de la PS5 mesure 358 x 96 x 216 mm et affiche un poids de 3,2 kilos.