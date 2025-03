La PS5 Slim Digital fait l'objet d'une offre promotionnelle pendant quelques heures. Proposée sous forme de pack avec le jeu Astro Bot, la console Sony passe sous les 380 euros grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Depuis la mi-mars 2025, Sony commercialise deux packs PS5 Slim avec Astro Bot : un pack console PS5 Slim Digital (sans lecteur) + Astro Bot à 399,99 euros et un pack console PS5 Slim (avec lecteur) + Astro Bot à 499,99 euros.

Aujourd'hui seulement, mercredi 19 mars, le pack le moins cher des deux bundles est proposé à 379,99 euros par le site Rakuten, par l'intermédiaire du vendeur officiel Darty. Afin d'obtenir la remise de 20 euros, il est conseillé d'appliquer le coupon RAKUTEN20 avant la validation définitive de la commande.

Lancée au même moment que le modèle classique à l'automne 2023, la PS5 Slim Digital dispose d'un processeur AMD Ryzen de troisième génération, d'un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom, d'une mémoire vive de 16 Go GDDR6, d'un disque SSD amovible de 1 To de stockage, d'une puissance de 10,3 TFLOPs, et d'un framerate en 4K/120fps.

On peut aussi trouver l'audio en 3D, le support de la VR, trois ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la console de jeu qui est accompagnée d'une manette DualSense affiche des dimensions de 358 x 80 x 216 mm et un poids de 2,6 kilos.