PS5 Pro ou PSVR2 ? Sony envoie de mystérieux prototypes aux Etats-Unis

Sony aurait envoyé de mystérieux colis à l'autre bout du monde. Il pourrait s’agir de kits de développement pour le PSVR 2 ou alors de prototypes de PS5 Pro. Ces envois datent de novembre dernier et seraient avant tout destinés aux développeurs.

La PS5 est sortie il y a un peu plus d’un an et déjà les regards sont tournés vers le modèle Pro, qui selon toute logique devrait déjà être en développement. Ainsi, tous les faits et gestes de Sony sont scrutés et le site TweakTown a repéré quelque chose d’intéressant. Sony aurait envoyé des « prototypes de consoles » de son siège Londonien à Oakland, en Californie.

Le site affirme que ce sont là des sevKits, mais n’en sait pas plus. Il pourrait tout aussi bien s’agir de kits pour le PSVR 2 que des premiers prototypes de PS5 Pro. Si la première possibilité est plus crédible, la deuxième ne serait pas aberrante non plus.

Sony envoie des prototypes de consoles à l'autre bout du monde

Ce qui est intéressant ici, c’est que l’envoi semble tout à fait limité. TweakTown a épluché les registres de transports et affirme que Sony a envoyé ces colis le 16 novembre 2021. Cette expédition comprend quatre cartons pour un poids de 694 kilos au total. Cela ferait une centaine de machines s’il s’agit bien de PS5. A noter que sur le chemin d’Oakland, les cartons ont fait un arrêt en Virginie, dans l’est des Etats-Unis, dans un centre de Sony.

Cette expédition porte le code SH #981700, qui est attribué aux jeux vidéo. Tous les indices pointent donc en direction d’une nouveauté concernant la PS5. Sony pourrait donc commencer à envoyer des devkits PSVR 2 aux studios intéressés, si ce n'est pas déjà fait. Le casque de réalité virtuelle, présenté il y a peu, devrait arriver sur le marché avant la fin de l’année 2022 au plus tôt, même s'il faut plutôt compter sur 2023.

Il semble encore prématuré de parler de prototypes de PS5 Pro. Toutefois, quand on regarde le cycle de vie de la PS4, on note que le modèle Pro est arrivé trois ans après la sortie originelle. La PS5 Pro ne serait donc pas forcément très loin dans le temps, même si l’envoi de kits aux développeurs semble un peu tôt.

Source : TweakTown