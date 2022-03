God of War : Amazon Prime Video en passe d’adapter la saga culte en série

La saga God of War de Sony pourrait prochainement être adaptée en série TV par Amazon Prime Video. Ce n’est pas la première fois que la plateforme de streaming souhaite créer une série tirée d’un jeu vidéo populaire. Pour le moment, le projet n’en serait qu’à ses débuts.

Le jeu vidéo serait-il le nouveau filon pour Amazon Prime Video ? La plateforme chercherait en effet à adapter en série a saga God of War de Sony. C’est le site Deadline, souvent bien informé, qui révèle l’affaire.

Pour le moment, le projet n’en serait qu’à ses débuts, mais le site précise qu’il serait porté par Mark Fergus et Hawk Ostby, créateurs de The Expanse, ainsi que par Rafe Judkins, le producteur de la Roue du Temps. Bien évidemment, PlayStation Productions serait aussi aux manettes.

God of War est l’un des nombreux projets de Sony

Sony cherche à adapter ses plus grandes licences à la TV ou au cinéma via PlayStation Productions. Son premier film, Uncharted avec Tom Holland, est sorti en salles il y a peu et a signé un énorme carton au box-office. Ce n’est que le premier d’une longue série.

Une série The Last of Us est actuellement en tournage pour la chaîne HBO et une série adaptant l’univers de Twisted Metal est en production chez Peacock. Un film Ghost of Tsushima par le réalisateur de John Wick est également en projet. God of War ne serait donc qu’une nouvelle pierre à l’édifice créatif qu’est en train de concevoir Sony. De son côté, Amazon Prime Video mise sur les univers populaires du jeu vidéo pour attirer le public. La plateforme va en effet prochainement adapter la licence Fallout en série. Une autre se déroulant dans l’univers de Mass Effect pourrait prochainement voir le jour.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre une annonce de Sony ou d’Amazon pour en avoir le cœur net. Toute la question sera maintenant de savoir qui aura les épaules assez larges pour incarner Kratos. On rappelle qu’en cette année 2022, c’est sur une autre licence non tirée d'un jeu vidéo qu’Amazon a mis tous ses pions, puisque la série adaptée du Seigneur des Anneaux (la plus chère de l’histoire) arrivera en septembre.

