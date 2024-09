Voici les dimensions de la PS5 Pro, rentrera-t-elle dans votre meuble TV ?

Cela fait plusieurs jours maintenant que Sony a lancé sa PS5 Pro, mais les premiers clients l’avaient jusqu’à présent commandée sans connaître ses dimensions. Sa fiche technique précise vient peut-être de fuiter.

À l’annonce de sa PS5 Pro, Sony n’avait finalement pas dévoilé beaucoup de détails au sujet de sa nouvelle console. Même durant les premières précommandes, qui ont eu lieu il y a quelques jours, les joueurs ont été forcés de commander à l’aveugle, sans vraiment connaître toute la fiche technique de la console.

Cette dernière vient peut-être enfin de fuiter sur la toile. Un utilisateur de X, @Dee_Batch, a partagé ce qui ressemble à un tableau comparatif entre les caractéristiques de tous les modèles de PS5, y compris la nouvelle Pro. On a donc enfin une idée des dimensions de la console.

La PS5 Pro est plus grande que la PS5 Slim

Comme nous l’avions déjà vu sur des photos, la PS5 Pro est sans surprise plus grande que la version Slim. La fiche technique dévoile que la Digital Edition mesurerait 388 mm x 89 mm x 216 mm. Elle est donc significativement plus haute et épaisse que la PS5 Slim, qui mesure, elle, 258 mm x 80 mm x 216 mm. Le poids est également revu à la hausse, et passe de 2,6 kg à 3,1 kg sur ce modèle Pro.

Concernant la version avec disque détachable, on aurait des dimensions de 388 mm x 105 mm x 216 mm, contre 358 mm x 96 mm x 216 mm. Au niveau du poids, on est aussi au-dessus de la PS5 Slim, à 3,7 kg.

On note également d’autres différences par rapport aux modèles précédents, dont notamment un processeur cadencé à une fréquence de 3,85 GHz, contre 3,50 GHz précédemment. Cela correspond donc bien aux fuites du début d’année. Le SSD est lui aussi plus rapide, à 576 Go/s contre 448 Go/s sur les modèles originaux.

La plus grande différence est surtout du côté de la carte graphique, puisque celle-ci offre désormais 36,1 TFLOPS, contre 10,3 TFLOPS pour les PS5 et PS5 Slim. Attention cependant, cela ne signifie pas que cette nouvelle génération est 3 fois plus rapide. Sony utilise cette fois-ci l’architecture RDNA 3 d’AMD, et les performances brutes sont calculées différemment par rapport au RDNA 2. Les chiffres ne sont donc pas comparables les uns aux autres d’une génération à l’autre.