Sony présente la PS5 Pro, la console la plus puissante jamais conçue, et elle va vous coûter un bras

Elle était attendue, la voilà officielle : Sony a dévoilé sa PS5 Pro. Cette nouvelle console veut apporter plus de puissance graphique, en proposant du ray-tracing en 60 images par seconde. Elle inclut également une nouveauté de taille : le PSSR. Sony a déjà annoncé son prix et sa date de sortie.

La PS5 Pro est officielle ! Mark Cerny, le concepteur de la console, a présenté son nouveau bébé lors d’une conférence en ligne. Une machine qui veut améliorer la formule PS5 et qui, pour cela, s’axe sur trois piliers majeurs : plus de puissance graphique, du ray-tracing avancé et l’inclusion du PSSR.

Cerny a débuté la conférence en rappelant que trois quarts des joueurs optent pour le mode performance au lieu du mode qualité, pourtant plus joli. Un choix motivé par le fait d’atteindre les 60 images par seconde. C’est autour de cette idée que Sony a travaillé cette version Pro.

La PS5 Pro, un petit monstre de puissance

La PS5 Pro dispose ainsi d’un GPU plus large à hauteur de 67% qui est 45% fois plus puissant que celui de la PS5. Indispensable pour faire tourner les jeux en 4K et 60 images par seconde. Ajoutons à cela la présence d’un ray-tracing amélioré (advanded ray-tracing) qui améliore les effets de lumière. Cela se sent particulièrement sur des titres comme Gran Turismo 7 ou encore The Last of Us Part II.

Mais la grosse nouveauté, c’est le PlayStation Spectral Super Resolution, ou PSSR. Cette technologie, qui fait écho au DLSS 2 de Nvidia, permet d’upscaler intelligemment l’image afin de garder un framerate stable à 60 images par seconde sans sacrifier le visuel. Ces trois données combinées, nous avons des jeux plus fluides, plus jolis et surtout plus nets, même dans les décors lointains. Les nouveaux titres qui sortiront bénéficieront évidemment de ces avancées, mais des jeux déjà sortis seront aussi compatibles. La liste est longue, mais on peut déjà compter sur toutes les exclus, comme Spider-Man 2, Horizon Forbidden West ou encore Ratchet and Clank Rift Apart.

La PS5 Pro est la console la plus puissante du marché… mais aussi la plus onéreuse ! Sony la propose, sans lecteur de disques (vendu à part), à 799 euros. Pour compenser, il va falloir compter sur un SSD de 2 To. Elle sera disponible le 7 novembre prochain. Evidemment, son design a été remanié pour marquer le coup.