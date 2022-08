PS5 : les tournois arrivent bientôt, Sony dévoile les détails

La fonction Playstation Tournaments, qui permet de participer à des tournois facilement sur PS4, va arriver prochainement sur PS5. En effet, Sony a confirmé l'arrivée de la première bêta dans les semaines à venir. Le constructeur a également présenté en détail les nouveautés de ce mode.

En 2016, Sony a lancé sur PS4 les Playstation Tournaments, ou les tournois Playstation dans la langue de Molière. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de s'inscrire facilement et rapidement à des compétitions officielles sur leurs jeux préférés comme FIFA 22, Rainbow Six Siege ou encore Apex Legends. Les joueurs peuvent s'affronter pour remporter des prix dans le cadre d'événements organisés par Playstation.

Pour l'heure, les Playstation Tournaments ne sont pas encore disponibles sur PS5, mais cela va changer dans les semaines à venir. En effet, Sony vient de confirmer l'arrivée prochaine de la première bêta des Playstation Tournaments sur sa dernière console. Pour l'occasion, le constructeur a ajouté des fonctionnalités inédites et a apporté quelques améliorations notables qui “faciliteront la recherche et la participation aux compétitions”.

Sony annonce l'arrivée des tournois Playstation sur PS5

En premier lieu, les tournois seront accessibles directement depuis le centre de contrôle PS5 et le Game Hub et les inscriptions pourront se faire directement depuis votre console. Par ailleurs, Sony a décidé de réduire la durée des tournois. Pour ce faire, la taille des brackets a été diminuée afin de garantir une durée standard des tournois.

En parallèle, la fréquence des tournois sera accrue. Le but étant de permettre aux joueurs avec un emploi du temps chargé de trouver un moment propice pour prendre part aux compétitions de leur choix.

Sony a également remodelé l'interface utilisateur des tournois Playstation sur PS5. “Vous pourrez consulter votre classement et d'autres informations sur le tournoi via le centre de contrôle, même pendant une partie. L'interface crée une expérience de tournoi plus fluide du début à la fin, avec les informations dont vous avez besoin au bout de vos doigts,” assure Sony.

Enfin, les résultats des matchs seront mis à jour et affichés en temps réel et feront l'objet d'un compte rendu automatique auprès des participants. Pratique pour consulter sa progression dans le bracket à tout moment. Sony précise qu'il donnera prochainement plus de détails sur les tournois PS5, à commencer par la date de lancement de la bêta, les pays concernés et les jeux pris en charge. Pour rappel, Sony a lancé en juillet 2022 Playstation Stars, un programme de fidélité avec des objets numériques à collectionner.