PlayStation Stars : Sony lance un programme de fidélité avec des objets numériques à collectionner

Sony a présenté jeudi son programme de fidélité PlayStation Stars pour les joueurs PS5 et PS4. Cette initiative, dont le lancement est prévu dans le courant de l'année, vous permettra de gagner des récompenses en participant à des campagnes et en jouant à des jeux spécifiques. Les joueurs pourront choisir parmi un catalogue d'options pour échanger leurs points, notamment les fonds du portefeuille du PlayStation Network et certains produits du PlayStation Store.

L'aspect le plus important de cette nouvelle initiative est sans doute le fait qu'elle sera gratuite et que vous n'aurez pas à payer de supplément. Ce sera un soulagement pour les abonnés au nouveau PlayStation Plus qui paient déjà pour accéder à toutes sortes de contenus, allant du catalogue complet de jeux au cloud gaming pour le nouvel abonnement PlayStation Plus Premium.

Comment fonctionnera le nouveau programme PlayStation Stars ?

Les campagnes comprendront la campagne PlayStation “Monthly Check-In”, où vous pouvez gagner des points simplement en jouant à n'importe quel jeu sur votre console. D'autres activités vous demanderont de remporter des tournois ou de débloquer des trophées pour gagner des points, ou même d'être le premier joueur dans votre fuseau horaire local à atteindre le niveau platine pour un titre à succès, c’est-à-dire de finir le jeu à 100 %.

En guise de bonus supplémentaire, Sony indique que les membres du PlayStation Plus qui s'inscrivent au programme PlayStation Stars gagneront automatiquement des points en achetant des articles (probablement certains jeux et DLC, mais ce n'est pas encore tout à fait clair) sur le PlayStation Store.

Sony permettra même de collecter des « objets numériques de ce que les fans de PlayStation apprécient, notamment des figurines de personnages emblématiques et bien-aimés de jeux et d'autres formes de divertissement, ainsi que des appareils précieux qui tirent parti de l'histoire de l'innovation de Sony ».

Sony précise qu'il y aura toujours de nouveaux objets numériques à collectionner, y compris des objets ultra rares, ainsi que « des objets surprenants à collectionner juste pour le plaisir », mais il ne semble pas qu'il soit possible de les vendre ou de les échanger pour le moment. Nous sommes donc pour l’instant heureusement assez loin du système des NFT traditionnels.

Source : Sony