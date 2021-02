PS5 : le lecteur Blu-Ray 4K plus performant que celui de la Xbox Series X

Laquelle entre la PS5 et la Xbox Series X embarque le meilleur lecteur Blu-Ray 4K ? La chaîne YouTube spécialisée HDTVTest a procédé à un comparatif de la qualité d'image fournie par les lecteurs respectifs des deux consoles de dernière génération. La PS5 remporte cette bataille d'après les résultats obtenus.

Comme vous le savez peut-être, la PS4 Pro était certes une console estampillée 4K Ready, elle ne proposait pas de lecteur Blu-Ray 4K. Pour des questions de coût, Sony avait préféré faire l'impasse sur cette fonctionnalité. Une erreur désormais réparée sur la PS5, qui embarque bel et bien un lecteur pour vos Blu-Ray en 4K UHD.

De fait, les consoles de nouvelle génération, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X, proposent désormais toute les deux un lecteur Blu-Ray 4K. Partant de ce constat, la chaîne YouTube spécialisée HDTVTest a voulu déterminer laquelle des deux machines offrait la meilleure qualité d'image.

En premier lieu, le testeur Vincent Teoh s'est aperçu que la PS5 offrait une bande-passante chromatique supérieure à celle de la Xbox Series X. En effet, la console de Sony propose un format YCbCR 444 en 12 Bits, il s'agit d'un format brut, sans compression ou sans sous-échantillonnage, qui n'occasionne pas de perte de qualité d'image. De son côté, la Xbox Series X se cantonne à du RGB 10 Bits. Résultat, les couleurs sont plus variées et les dégradés sont plus fluides sur la machine du constructeur nippon.

En outre, la PS5 enregistre moins de problèmes lors de la lecture des Blu-Ray 4K que la Xbox Series X. Vincent Teoh a noté plusieurs baisses de framerate. Pour rappel, les Blu-Ray 4K proposent des films en 24 images par seconde. Problème, la Xbox Series X a des difficultés à tenir cette fréquence d'image, se cantonnant à 23,976 images par seconde. De fait et comme l'explique Vincent Teoh, une image saute toutes les 42 secondes en raison du décalage permanent, causant une légère saccade à l'écran.

Le phénomène est parfaitement visible, et vous pouvez le constater par vous-même (rendez-vous à la huitième minute du test) sur le Blu-Ray 4K récemment édité du Cinquième Élément, le film culte de Luc Besson. Une fois l'extrait au ralenti, on constate effectivement un retard d'une image pour la Xbox Series X.

“En résumé, la PS5 de Sony est meilleure que la Xbox Series X pour lire des Blu-Ray 4K. Tandis que les spectateurs occasionnels seront toujours satisfaits de la présentation HDR 4K de la Xbox Series X, en regardant les Blu-Ray Ultra HD, la PS5 de Sony a simplement fourni une gradation des couleurs supérieure avec moins de dégradation, une bande-passante chromatique plus élevée, ainsi qu'une sortie en 24 FPS sans problème”, conclut Vincent Teoh dans sa vidéo comparative.

Source : HDTVTest