PS5 : le bug qui force l’installation des versions PS4 est de retour

La PS5 abrite encore quelques bugs, dont certains que l'on pensait définitivement derrière nous. En effet, le bug qui force l'installation des versions PS4 est revenu, malgré la diffusion d'un patch en février 2021.

Comme de nombreuses consoles avant elle, la PS5 a été victime d'un bon nombre de bugs depuis son lancement en novembre 2020. On se souvient par exemple des bruits gênants provoqués par le lecteur disque, le bug de la manette DualSense qui affiche “Batterie vide” pour rien ou encore ces soucis autour de l'horloge interne de la console.

En février 2021, le constructeur a publié un patch pour corriger un bug particulièrement embêtant et signalé par de nombreux joueurs. En effet, ce bug forçait l'installation des versions PS4 d'un titre, en même temps que celle de la mouture PS5. Si vous n'êtes pas vigilant, le jeu occupera alors bien plus d'espace sur la mémoire interne de votre console (étant donné que les deux versions PS4 et PS5 ont été installées).

À lire également : PS5 – crash, freeze, bruit, on fait le point sur les nombreux bugs de la console

Le bug de l'installation forcée des jeux PS4 refait surface sur PS5

Il faudra alors se rendre dans les options, puis dans le stockage pour effacer manuellement la mouture PS4 du titre en question. Cerise sur le gâteau, l'installation de la version PS4 survient à chaque fois que le joueur insère un jeu PS4 dans le lecteur Blu-Ray, même si c'est pour jouer à la version PS5. Conscient du désagrément causé par ce bug, Sony avait donc veillé à le corriger via un patch.

Mais comme en témoignent certaines publications sur Reddit, le bug est revenu sur certains titres comme Death Stranding Director's Cut, No Man's Sky, Chivalry 2 ou encore Nioh. “J'ai téléchargé et installé la version PS5, mais tous les jours ma PS5 continue d'afficher que la version PS4 de Death Stranding est installée (même si je l'ai supprimée 3 fois) ou qu'elle est train de l'installer. Y-t-il un moyen d'empêcher cela de se produire ? Parce que je ne veux vraiment pas que les deux versions soient installées”, raconte un utilisateur. Pour l'instant, Sony n'a pas réagi officiellement concernant le retour de ce bug. Espérons toutefois qu'une future mise à jour logiciel vienne régler le problème rapidement. Nous mettrons à jour cet article si le constructeur communique à ce sujet.