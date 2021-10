PS5 : la dernière mise à jour améliore les performances de la console

La PS5 a le droit aujourd’hui à une nouvelle mise à jour. Pas grand-chose de nouveau au programme, mais tout de même une petite précision de la part de Sony : les performances se sont vues améliorer. Le constructeur ne donne en revanche pas plus de détails.

Depuis sa sortie, Sony a déjà plusieurs fois mis à jour le firmware de la PS5. Les joueurs ont eu de droit à de grosses updates, notamment celle de septembre qui a ajouté plusieurs options de personnalisation ainsi que la possibilité d’ajouter un SSD externe. D’autres sont plus modestes, comme celle d’aujourd’hui. La firme coréenne ne donne pas énormément d’information à son sujet. Seul commentaire de sa part : « cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système ».

La version 21.02-04.02.00 du firmware ne donne pas plus d’indications. On ne sait pas exactement ce sur quoi elle agit ni les améliorations exactes. Les joueurs vont donc devoir se contenter de la promesse de Sony en espérant que leur PS5 soit en effet plus costaude. À noter que ce n’est pas la première que la console voit ses performances améliorées. Certains jeux ont déjà bénéficié d’un petit boost il y a quelques jours.

Comment mettre à jour le firmware de la PS5

Par ailleurs, les différences apportées par la mise à jour ont été relativement minimes. Mieux vaut donc ne pas s’attendre à une révolution avec cette mise à jour. En effet, le fichier d’installation ne pèse que 900 Mo. Les véritables nouveautés vont devoir attendre un petit peu, à l’instar de ce brevet récemment déposé par Sony qui propose de streamer des PS5 à partir de PlayStation Now.

En attendant, voici un petit rappel de la marche à suivre pour mettre à jour votre PS5 :

Une fois la PS5 allumée, rendez-vous dans Paramètres

Sélectionnez Système , puis Mise à jour et paramètres du logiciel système

, puis Cliquez sur Mettre à jour le logiciel du système

Vous pouvez également configurer votre console pour qu’elle télécharge et installe automatiquement toutes les mises à jour.