PS5 : il est désormais possible de jouer gratuitement à des jeux pendant plusieurs heures, voici comment

Si vous souhaitez jouer à Death Stranding gratuitement sur PS5, sachez que c’est désormais possible. Du moins pendant quelques heures, jusqu’à la fin de la démo. En effet, Sony teste actuellement cette fonctionnalité sur deux jeux, seulement au Royaume-Uni pour le moment. Mais il y a un hic : elle démarre dès qu’on lance le téléchargement.

Ah, la belle époque des démos. Il n’y a pas si longtemps, la plupart des gros jeux proposaient une version test, le plus souvent limitée dans le temps et l’espace, afin que le joueur puisse se faire une idée de ce qui l’attend. Beaucoup d’entre eux ont ainsi passé des heures et des heures dans la même zone à répéter les mêmes actions, dans l’attente d’enfin pouvoir s’acheter le titre en question.

Si la pratique n’a pas totalement disparu, force est de constater que les gros studios de développement ont quelque peu lâché l’affaire. Pourtant, visiblement empreint de nostalgie, Sony a décidé de la remettre au goût du jour. En effet, en se rendant dans le PS Store depuis la PS5, on peut désormais voir apparaître le bouton « Télécharger la démo » juste à côté du bouton d’achat.

Sur le même sujet : PS5 : le premier jeu en 8K est là… mais il y a un problème

Sony teste les démos de jeux sur PS5

Pour l’heure, la fonctionnalité est uniquement disponible sur la dernière console de Sony et seulement au Royaume-Uni. Le constructeur est visiblement encore en phase de test, car il ne propose pour l’instant que deux jeux : Death Stranding Director’s Cut et Sackboy : A Big Adventure. Le premier propose six heures de jeux gratuits, tandis que le second en propose cinq. Il y a toutefois un hic, et pas des moindres. En effet, le compte à rebours démarre dès lors que l’on clique sur le bouton de téléchargement.

Sachant que certains téléchargements peuvent prendre jusqu’à plusieurs heures, le temps de jeu de l’utilisateur s’en retrouve grandement amputé. De plus, il n’est possible de tester le jeu en question que depuis un seul compte de sa PS5. Enfin, les DLC et contenus achetés in-game ne seront activés que lorsque la version complète sera acquise.

Sur le même sujet : PS5 : Sony peut faire trembler Microsoft avec cette nouvelle fonction du PS Now

Il existe néanmoins une méthode pour contourner le problème de temps lié au téléchargement, comme le note un membre de Reddit, si vous vous trouvez actuellement au Royaume-Uni. Voici comme il faut s’y prendre :

Créez un nouveau compte dans la même région que votre compte principal

dans la même région que votre compte principal Rendez-vous dans le PS Store jusqu’à la page du jeu concerné

jusqu’à la page du jeu concerné Cliquez sur le bouton Download Trial

Une fois le téléchargement terminer, retournez sur votre compte principal et recommencez l’opération à l’étape 2

Le jeu étant déjà téléchargé, il devrait se lancer directement, le compte à rebours au maximum.