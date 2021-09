PS5 : options de personnalisation, SSD supplémentaire, audio 3D, la mise à jour fait le plein de nouveautés !

La PS5 accueille sa deuxième grosse mise à jour système le mercredi 15 septembre. Beaucoup de nouveautés au programme. La plus importante est la possibilité d’ajouter un SSD supplémentaire dans sa console.

La PS5 accueille une toute nouvelle mise à jour le 15 septembre 2021. Il s’agit de la deuxième grosse update depuis la sortie de la console. Elle apporte un élément que les fans attendaient avec impatience : la possibilité d’ajouter un SSD supplémentaire.

Cette fonctionnalité nécessite d’acheter un SSD au format M2 compatible avec la PS5 et de l’installer soi-même. Pour ça, il faut prendre son plus beau tournevis et ouvrir la console. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce genre de manipulation, Sony a mis en ligne une vidéo tuto ainsi qu'une page dédiée.

Ajouter un SSD permet d’étendre la capacité de la machine (qui est à un peu moins de 700 Go utilisables). Une fois un stockage supplémentaire installé, il sera possible d’y mettre vos jeux et de transférer ceux déjà en place sur votre PS5.

La PS5 permet d’utiliser la 3D audio sur les enceintes de votre téléviseur

La mise à jour accueille également d’autres fonctionnalités bien pratiques. Ainsi, le Game Base, ce menu auquel vous accédez en appuyant sur le bouton PS, peut désormais être modifié. A vous de choisir le placement des boutons le plus pratique pour vous. Il est aussi possible d’écrire directement à vos amis connectés en passant par ce biais. D’autres ajouts ont été effectués sur l’interface, comme le fait qu’un jeu à la fois sur PS4 et PS5 ait désormais deux vignettes afin de ne plus se tromper.

La 3D Audio est maintenant compatible avec les haut-parleurs de votre téléviseur. Vous pouvez activer la fonctionnalité dans les options et la régler selon vos besoins. De même, la console vous laisse maintenant le choix pour streamer vos jeux via le PS Now. Vous pourrez choisir de jouer en 720p ou en 1080p selon votre connexion. Un test pour mesurer la qualité de votre bande-passante a été intégrée. Enfin, l’application PlayStation a elle aussi le droit à un petit lifting avec quelques nouveautés, comme la possibilité de profiter du remote play en passant par les données mobiles.

Toutes ces nouveautés sont résumées dans une vidéo publiée par Sony. Bien entendu, la mise à jour apporte beaucoup d’autres fonctionnalités qui améliorent l’expérience sur la PS5.

