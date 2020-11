PS5 : des joueurs lancent la version PS4 de Call of Duty Black Ops Cold War sans s’en rendre compte

Certains propriétaires d'une PS5 ont joué pendant des heures à la version PS4 de Call of Duty Black Ops Cold War sans en avoir conscience. Suite à un bug, la console lançait par défaut la version PS4 si celle-ci était disponible. Activision a publié un court tutoriel pour éviter aux utilisateurs de se tromper.

D'après nos confrères d'Eurogamer, certains joueurs PS5 ont lancé par erreur la version PS4 de Call of Duty : Black Ops Cold War sur leur console de nouvelle génération. Les joueurs concernés avaient opté pour le bundle Cross-Gen ou l'Ultimate Edition de Call of Duty: Black Ops Cold War. Cette dernière comprend les deux versions du jeu, sur PS4 et sur PS5.

Lors de l'installation, la PS5 demande aux joueurs de sélectionner quelles parties du jeu ils souhaitent installer : le multijoueur, le mode zombie ou la campagne solo. Si l'utilisateur choisit d'installer tous les éléments du jeu, la console va télécharger la version PS4 et la version PS5 du jeu. Malheureusement, un bug dans la file d’attente des téléchargements bloque l'installation du jeu PS5. Par défaut, la console lance donc la version PS4.

Sur le même sujet : attention, des centaines d’arnaques promettent des PS5 à prix cassé !

Comment être certain que vous avez installé la version PS5 de Call of Duty Black Ops Cold War ?

Certains joueurs ont donc lancé la déclinaison PS4 de Call of Duty : Black Ops Cold War en pensant jouer à la version PS5. Il sont donc passés à côté des nouveautés proposées par la console de salon. Conscient des problèmes rencontrés par les joueurs, Activision a publié un mode d'emploi visant à éviter la méprise sur Twitter :

Sélectionnez la vignette du jeu Call of Duty : Black Ops Cold War sur l'écran d'accueil de la PS5

Faites défiler vers le bas

Sélectionnez les 3 points de la touche Jouer et ouvrez le menu

et ouvrez le menu Sélectionnez PS5 | Complet | Call of Duty: Black Ops Cold War

Lancez le jeu

On notera qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. En effet, le problème est déjà apparu avec plusieurs autres jeux commercialisés à la fois sur PS5 et sur PS4, comme Spider-Man : Miles Morales. Dommage que l'interface de la PS5 ne mette pas clairement en évidence la version du jeu qui a été lancée.

Source : Eurogamer