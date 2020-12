PS5 : il fait croire à sa femme qu’il s’agit d’un purificateur d’air, elle la revend une misère

La PS5 est un produit extrêmement convoité. Certains n’hésitent visiblement pas à mentir à leur épouse pour acquérir la nouvelle console de Sony. Malheureusement, ça ne marche pas forcément à tous les coups.

Comme vous le savez, la Playstation 5 est officiellement disponible depuis le 12 novembre 2020 aux États-Unis et un peu partout dans le monde depuis ce 19 novembre 2020. Dire que la console est extrêmement convoitée est un doux euphémisme. Ce 3 décembre 2020, Carrefour et Super U ont annoncé des réassorts de stocks sur leur site respectif. Ces quelques centaines de PS5 ont été écoulées en quelques minutes seulement, provoquant au passage des files d’attente de deux ou trois heures pour accéder aux deux sites.

L’histoire insolite du jour concernant la PS5 nous vient de Taïwan. Jim Wu était, comme de nombreux Taïwanais, à la recherche d’une PS5 sur le Web. Il tombe sur une annonce pour une PS5 classique, vendue étrangement à un prix nettement inférieur à celui fixé par Sony. Intrigué et intéressé, l’homme entame la discussion avec le vendeur.

Mentir à sa femme pour une PS5 ? Mauvaise idée…

Après quelques échanges, il comprend qu’il s’adresse en réalité à l’épouse du vendeur. Cette dernière lui fait comprendre qu’elle est particulièrement pressée de conclure la vente. Les deux parties se donnent rendez-vous pour procéder à la transaction. Une fois sur place, Jim Wu se retrouve finalement en compagnie du mari, qui se décide à lui expliquer toute l’histoire qui se cache derrière cette vente étrange.

Il lui confie avoir acheté la console en cachette, sans en avoir discuté préalablement avec son épouse. Histoire de faire passer la pilule, l’homme a maladroitement tenté de faire passer sa PS5 pour un purificateur d’air auprès de sa bien-aimée… C’était probablement compter un peu trop sur la prétendue méconnaissance de la concernée, qui n’est pas tombée dans le panneau une seule seconde.

Furieuse et déçue par le comportement de son mari, elle lui passe un savon avant de le contraindre à revendre la console, le tout pour un tarif inférieur au prix d’achat… Jim Wu confie sur Facebook que l’homme en question semblait particulièrement déçu de s’être fait attraper et de devoir se séparer de sa console si tôt… On pourra se consoler en se disant que Jim Wu a au moins fait une bonne affaire dans cette histoire.

Quoi qu’il en soit, entre les fous furieux qui mettent leur PS5 dans un broyeur pour le plaisir, des Youtubeurs qui s’amusent à la détruire pour faire le buzz, sans oublier des braquages à mains armées, le lancement de la PS5 est plutôt atypique.

Source : Fox 32