PS5 : comment transférer et partager vos captures sur Android et iOS

Avec les dernières mises à jour de la PS5 et de l’application PS App sur iOS et Android, il est possible de retrouver facilement ses screenshots sur son smartphone. Très pratique, cette nouvelle fonctionnalité doit toutefois être activée sur votre console. On vous explique comment faire.

Cette semaine, la PS5 a accueilli une nouvelle mise à jour. Si on s’en est surtout aperçu car elle a mis le PSN à genoux pendant quelques heures, elle apporte des nouveautés intéressantes. Parmi elles, la possibilité de retrouver ses captures d’écrans sur son application iOS et Android.

Avant aujourd’hui, les screenshots pris sur PS5 restaient sur PS5. Si vous souhaitiez les voir ailleurs, il fallait les mettre sur une clé USB ou les poster sur les réseaux sociaux. C’est terminé, puisqu’avec cette fonction, vous pourrez admirer vos captures partout via votre smartphone.

Comment activer la fonctionnalité de partage de captures ?

En théorie, le partage se fait de manière automatique, mais voici la marche à suivre au cas où.

La première chose à faire est d’allumer votre PS5 et de la mettre à jour

Allez dans les paramètres

Il faut ensuite aller tout en bas, dans Captures et Diffusions

Dans ce menu, il suffit d’activer Téléchargement en amont automatique

Normalement, cet onglet et déjà coché par défaut. Toutefois, cela ne coûte rien de vérifier. Une fois fait, vous pouvez retrouver vos captures dans l’application. Pour ça, il faut bien entendu la mettre à jour.

Ouvrez l’application et sélectionnez l’onglet Bibliothèques de Jeux

En haut, sélectionnez Captures

Vous retrouverez toutes vos captures

Désormais, chaque screenshot pris est conservé deux semaines dans votre application. Une fois ce délai passé, ils disparaissent de l’app, mais restent bien entendu disponibles dans votre console. Notons que la sélection des captures n’est pas rétroactive, puisque nos nombreuses images d’Elden Ring prises juste avant la mise à jour ne sont pas disponibles, comme vous pouvez le voir.

A lire aussi – PS5 : bientôt de meilleures performances en jeu grâce à cette fonctionnalité

L’application vous donne la possibilité de partager vos captures avec vos contacts PSN. Si vous souhaitez les mettre sur une autre plateforme, comme Facebook ou Twitter, il suffit de télécharger les images sur votre smartphone. Une icône dédiée apparaît en bas de chaque screenshot.

Une nouveauté très appréciable. Plus besoin d’allumer sa console pour partager ses moments de jeu !