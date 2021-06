PS5 : God of War Ragnarok est repoussé à 2022 et sortira aussi sur PS4

Le prochain God of War ne sortira pas en 2021. Sony l’a confirmé dans une note de blog. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais ce qui l’est, c’est que le jeu sera jouable sur PS4. De son côté, la sortie d’Horizon Forbidden West pour cette année est aussi incertaine.

God of War Ragnarok était bien daté pour 2021, mais personne ne croyait vraiment à cette fenêtre de sortie très optimiste. Sony confirme aujourd’hui que le jeu est décalé pour 2022, afin de laisser le temps aux équipes de le peaufiner.

La pandémie de coronavirus a bien évidemment complètement chamboulé la manière dont les studios travaillent et dans ces conditions, impossible de délivrer un God of War aussi bon qu’il ne devrait l’être en si peu de temps. Le décalage en 2022 est donc logique et vise également à éviter des périodes de crunch aussi mauvaises pour les employés que pour l’image de la marque.

Santa Monica Studio, derrière la saga God of War, a confirmé l’information. Nous apprenons aussi que le jeu ne sera pas une exclusivité PS5, puisqu’une version PS4 est également en développement. De quoi rassurer ceux qui n’arrivent toujours pas à trouver la nouvelle console et décevoir les autres qui voulaient réellement voir un jeu purement next-gen. Au passage, Gran Turismo 7 sortira lui aussi sur PS4 et PS5 en même temps.

God of War décalé, Horizon Forbidden West en danger

Notons que God of War est décalé, mais que l’une des prochaines grosses exclues de la console, à savoir Horizon Forbiden West, est lui toujours prévu pour la fin de l’année. Les équipes de développement vont tout faire pour tenir les délais, mais Sony prévient qu’il n’est pas impossible que le titre soit finalement poussé vers 2022. Un mal pour un bien.

Enfin, dernière info importante, Sony précise que Bend Studio, le développeur de Days Gone, travaille sur une nouvelle licence. Aucune info concrète là-dessus, si ce n’est que ce titre sera un open world qui s’appuiera sur des mécaniques instaurées avec le jeu de zombies, qui lui n’aura pas de suite, faute de succès.

En tout cas, les joueurs de PS5 vont devoir prendre leur mal en patience. Toutefois, ils pourront se consoler sur d’autres titres, comme Ratchet and Clank Rift Apart qui arrive prochainement et qui promet d’être une claque technique. L’E3, qui débute très bientôt, devrait également composer son lot d’annonces sur des jeux disponibles avant la fin de l’année.

Source : Sony