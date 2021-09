PS5 : excellent prix sur ce pack manette DualSense + Watch Dogs Legion

Cdiscount propose un pack incluant une manette PS5 DualSense ainsi que le jeu Watch Dogs Legion en promo à 79,99 €. Un excellent prix qui baisse encore un peu plus, à 72,99 €, grâce à un code promo limité dans le temps. Un bon plan immanquable à saisir au plus vite !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK WATCH DOGS LEGION

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK DESTRUCTION ALLSTARS

Si vous faites parti des heureux possesseurs d'une PS5, vous souhaitez peut-être acquérir une nouvelle manette afin d'en profiter à plusieurs. En ce moment, l'enseigne en ligne Cdiscount propose justement un bon plan qui permet de s'en procurer une dans un pack incluant en plus le jeu Watch Dogs Legion. Affiché à 79,99 €, son prix chute à 72,99 €. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, vous devez une fois le pack ajouté à votre panier, renseigner le code promo SEPT qui donne droit à 7 € de remise immédiate.

Concernant la DualSense, la manette de la PlayStation 5, cette dernière embarque un microphone et une sortie casque. La touche Create vous permet de capturer et diffuser vos moments de gaming les plus épiques. L'accéléromètre et le gyroscope intégrés vous permettent de profiter de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles. Enfin, les nouvelles gâchettes adaptatives offrent différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux.

Dans la même optique, Cdiscount propose également ce pack, mais avec la manette DualSense PS5 ainsi que le jeu Destruction AllStars, toujours à 72,99 € avec le code promo SEPT.

