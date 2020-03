PS5 et Xbox Series X : les deux consoles pourraient coûter plus cher que prévu

La Xbox Series X et la PS5 sortiront cette année, c’est indéniable. Mais à quel prix ? Les dernières rumeurs font état de tarifs nettement plus élevés que ceux de la Xbox One de la PS4 sorties il y a déjà près de 7 ans.

Elles ne seront pas commercialisées avant la fin de l’année (probablement aux alentours de novembre), mais elles continuent à faire parler d’elles au quotidien. Si l’on en sait déjà beaucoup à propos de la Xbox Series X et de la PS5, on ignore encore exactement quels seront les prix des deux consoles. S’afficheront-elles tout d’abord au même tarif, ou l’une d’entre elles sera-t-elle commercialisée à un prix plus élevé que l’autre ? Et faut-il espérer des prix équivalents à ceux de la PS4 ou de la Xbox One à leur sortie en 1993 ?

PS5 et Xbox Series X : deux consoles vendues plus de 600 dollars chacune

Si l’on en croit le site Mydrivers, mauvaise nouvelle : la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft coûteraient toutes deux plus de 600 dollars. En clair, la PS5 vaudrait au moins 200 dollars de plus que le prix de la PS4 à sa sortie, tandis qu’il faudrait débourser au moins une centaine de dollars supplémentaires pour acquérir la Xbox Series X par rapport à la Xbox One de 1993 (laquelle était livrée avec Kinect 2). Rappelons par ailleurs que Sony a aussi en préparation une version Pro de sa PS5, laquelle pourrait sortir en même temps que sa petite sœur. Dans de telles conditions, à quel prix cette édition s’affichera-t-elle ? Aux alentours des 800 dollars ?

À ces tarifs élevés, pour l’instant à prendre au conditionnel, il y aurait cependant une explication : les composants et les performances élevées des deux consoles. À titre d’exemple, la PS5 joue à fond la carte du ray-tracing, prend en charge la 8K en vidéo, dispose d’un SSD hyper véloce capable de charger un jeu en moins d’une seconde… Tous les composants nécessaires à de telles prouesses coûtent cher, très cher même.

Finalement, cette rumeur d’un prix supérieur à 600 dollars n’a peut-être rien d’étonnant. La PS3 à sa sortie en 2007 valait 600 euros. Un phénomène pas si inédit que cela, en somme. Reste à soir si les PS5 et Xbox Series X parviendront à également en termes de prix une console comme la célèbre Neo Geo, laquelle était vendue 3500 francs à sa sortie, soit aux alentours des 850 euros aujourd’hui si l’on tient compte de l’inflation. Les paris sont ouverts.

