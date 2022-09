PS5 : des footballeurs pro les achètent par dizaines pour la déco, est-ce bien sérieux ?

Cela fait bientôt deux ans que la PS5 est disponible, et pourtant, il est toujours aussi compliqué pour les joueurs de mettre la main dessus. La faute à la pénurie de composants qui limite les capacités de production de Sony bien sûr, mais aussi aux scalpeurs qui revendent la machine à prix d'or et… aux footballeurs professionnels.

Comme vous le savez, la PS5 est devenue une denrée rare dès son lancement en novembre 2020. La machine est arrivée dans un contexte particulier, avec une industrie ralentie en raison de la pandémie et d'une pénurie naissante de composants électroniques. De fait, Sony n'avait pas été en mesure de répondre à la forte demande.

Très rapidement, des scalpers se sont jetés sur les consoles disponibles pour les revendre à prix d'or sur eBay ou d'autres sites de e-commerce. Grâce à des algorithmes, un groupe de scalpers était même parvenu à acheter un stock entier de PS5 avant même sa mise en vente. Mais il faut savoir que les spéculateurs n'étaient pas les seuls à se jeter sur les exemplaires disponibles au lancement.

Certains footballeurs professionnels n'ont pas hésité à l'époque à commander des dizaines de consoles. C'est en tout cas ce que révèle une enquête plutôt passionnante réalisée par nos confrères de Vice sur les conciergeries. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, les conciergeries sont des entreprises qui apportent des services personnalisées aux grandes fortunes de ce monde, que ce soit des sportifs de haut niveau, des magnats de l'industrie ou autre.

Un footballeur qui commande une dizaine de PS5… pour la déco

Le papier de Vice décrit notamment le quotidien de Mickael, fondateur d'Elysée Conciergerie. Le responsable raconte son travail, notamment auprès des footballeurs professionnels, souvent à l'origine de demandes extravagantes. Il compare certains d'entre eux d'ailleurs à des adolescents dotés d'un budget illimité. Pour illustrer son propos, il évoque cette anecdote : “J'ai un client, lors du lancement de la PS5, il en a commandé dix, alors qu'il y a six TV chez lui ! Je lui ai demandé si c'était pour offrir, il m'a répondu : Non ce n'est pas pour moi, c'est pour en avoir une par télé et en plus en exposition sur le mur”.

Si l'enquête de Vice ne précise pas si d'autres footballeurs ont procédé à “des achats groupés” du même genre, on peut toutefois pointer du doigt ce comportement, surtout à l'heure où le commun des mortels éprouve les plus grandes difficultés pour obtenir des consoles de nouvelle génération comme la PS5.

Quoi qu'il en soit et deux ans après, la situation s'est plutôt calmée du côté des scalpers même si la PS5 reste toujours aussi difficile à trouver. Dernièrement, Sony a essayé de se montrer rassurant en promettant plus de stocks à venir pour la fin d'année 2022 et la période de Noël qui approche. Une annonce toutefois contrebalancée par une mauvaise nouvelle. En raison de l'inflation galopante, le constructeur a augmenté le prix de la PS5 de 50 €.