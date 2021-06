PS5 : Sony en a marre des spéculateurs et veut que les restocks finissent « entre de bonnes mains »

La PS5 est encore et toujours en rupture de stock. La pénurie de consoles est aggravée par les exactions des spéculateurs qui achètent en masse des PlayStation 5 pour les revendre à prix d'or. Agacé par les “scalpers”, Sony se dit prêt à tout mettre en oeuvre pour que les restocks PS5 finissent bien entre les mains des joueurs.

Depuis sa sortie sur le marché en novembre 2020, la PS5 s'est imposée comme l'un des produits les plus difficiles à obtenir. Cette pénurie chronique est notamment le résultat d'une carence généralisée de puces électroniques et d'une demande extrêmement forte. Malgré la crise sanitaire, Sony a d'ailleurs écoulé 7,8 millions de PS5 dans le monde en l'espace de quelques mois.

La prolifération des spéculateurs, qui cherchent à tirer profit de la situation pour s'enrichir, n'a fait qu'aggraver les ruptures de stock. La spéculation, ou “scalping”, consiste à acheter en masse des produits très recherchés pour les revendre à des prix très élevés sur des sites comme eBay. Grâce à des algorithmes, les scalpers les plus aguerris sont même capables d'acheter un stock complet de PS5 avant la mise en vente.

Sony travaille dur pour que les stocks de PS5 finissent entre les mains des joueurs

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Paxios, Jim Ryan, PDG de Sony, s'est dit très en colère contre les spéculateurs. “Cela me frustre vraiment et me bouleverse, surtout lorsque les revendeurs et les bots parviennent à mettre la main sur le stock” déclare Jim Ryan, visiblement conscient que le restockage ne suffira pas à enrayer la pénurie.

Sony “travaille incroyablement dur” avec ses partenaires commerciaux pour mettre les PS5 entre “les bonnes mains”, poursuit Jim Ryan sans détailler les mesures mises en place par les revendeurs pour lutter contre la spéculation.

En parallèle, Sony s'est déjà engagé à produire plus de PlayStation 5 dans le courant de l'été 2021. Le groupe nippon espère ainsi pouvoir répondre à la forte demande des fêtes de fin d'année. La prolifération des spéculateurs va-t-elle mettre les plans de Sony en déroute ? On attend votre avis dans les commentaires.

