PS5 : voici à quoi pourraient ressembler son design définitif et sa nouvelle interface !

La PlayStation 5 fait encore parler d’elle. Et cette fois-ci, c’est à l’aide de nouveaux visuels que la console de Sony se dévoile. Au menu : des croquis et une photo de son design, ainsi qu’une capture de son interface.

Après la fuite d’informations concernant le prix et la date de présentation de la PlayStation 5, voilà que de nouvelles informations sur la console de Sony viennent d’arriver. Cette fois, c’est le « possible » design de la console que l’on peut observer, ainsi son environnement.

Quelques croquis de la PS5 ont récemment fait surface sur le Web. Ces dessins proviendraient d’une demande de brevet de la part de Sony, même si rien n’a été confirmé, ce design est finalement assez proche de celui de la PS4, plus proche en tous les cas que celui de la version dédiée aux développeurs et qui circule sur le Web depuis plusieurs mois. La console exploite toujours une conception par double couche. On notera cependant la présence d’une excroissance sur les côtés. Ces mêmes croquis sont confirmés par une photo volée de la console. Bien que flou, le cliché de la console dévoile une console « en X ». Là encore, on est très loin du design en forme de U de la version réservée aux développeurs.

Dans le même temps, c’est l’interface de la PlayStation 5 qui a également fuité. Comme le montre la photo ci-dessous, il s’agit d’une édition préliminaire de l’environnement et estampillée version « 0.100.020 ». Comme vous pouvez vous en douter, certains éléments graphiques sont certainement amenés à évoluer d’ici la sortie définitive de la console. Malgré tout, celle-ci ressemble énormément à celle de la PlayStation 4. Mais on y retrouve un système de navigation par tuiles, un fond bleu nanti des icônes représentant les différents boutons de la console, etc. Enfin, dernière information livrée par la photo de l’interface : celle-ci montre que la console est pourvue d’un disque de 1 To. Il s’agit très certainement d’un SSD, Sony ayant déjà confirmé que sa console profiterait d’une telle unité de stockage afin d’accélérer la vitesse de chargement des jeux.

À en croire les dernières rumeurs, la PlayStation 5 serait présentée le 5 février prochain. Néanmoins, il faudra probablement attendre le dernier trimestre 2020 avant de voir débarquer la console sur les étales. Mais rassurez-vous : d’ici là, on devrait être amené à absolument tout savoir de la console, que ce soit par le biais de nouvelles fuites ou d’informations officielles.