PS Plus Extra/Premium : voici la liste des nouveaux jeux de septembre 2022

Sony vient de dévoiler la liste officielle des jeux à venir dans le catalogue PS Plus Extra et Premium en septembre 2022. Les abonnés à la formule Premium seront ravis d'apprendre que le constructeur intègre plusieurs jeux rétros avec cette sélection mensuelle, après un manque flagrant de nouveautés durant l'été 2022.

Ce mercredi 31 août, le site Dealabs a encore frappé en dévoilant à l'avance la liste des jeux offerts avec le PS Plus Essential en septembre 2022. A savoir Need for Speed : Heat, TOEM et Granule Fantasy Versus. Néanmoins, le site spécialisé dans les bons plans n'avait pas annoncé les jeux à venir dans le catalogue des abonnés au PS Plus Extra et Premium.

Or, Sony vient justement de dévoiler la liste complète des nouveaux titres disponibles en septembre 2022. Avant de rentrer dans le détail, notons toutefois que Dealabs avait vu juste encore une fois pour les trois jeux précédemment cités.

Liste des nouveaux jeux PS Plus Extra et Premium

Alors, que réserve Sony aux abonnés PS Plus Extra et Premium ? Voici la liste intégrale des nouveautés à venir dès le 20 septembre 2022 :

Deathloop (PS5)

Assassin's Creed Origins (PS4)

Watch Dogs 2 (PS4)

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

Spirifarer : Farewell Edition (PS4)

Chicory : A Colorful Tale (PS4)

Monster Energy Supercross : The Official Videogame 5 (PS4 et PS5)

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 et PS5)

Les Lapins Crétins : Invasions – la série télé interactive (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Edition intégrale (PS4)

Syphon Filter 2 (jeu PS1)

The Sly Trilogy (jeu PS3)

Sly Copper : Voleurs à travers le temps (jeu PS3)

Bentley's Hackpack (jeu PS3)

Toy Story 3 (jeu PSP)

Kingdome of Paradise (jeu PSP)

Tout d'abord, signalons l'arrivée d'une exclusivité PS5 (disponible aussi sur PC) dans le catalogue, à savoir Deathloop, le dernier jeu signé Arkane Lyon, les papas de la saga Dishonored. Ce FPS raconte l'histoire de deux assassins rivaux coincés dans une boucle temporelle. Dans la peau de Colt, vous devrez assassiner huit cibles importantes avant la fin de la journée pour briser ce cycle infernal.

On note ensuite l'arrivée de plusieurs jeux Ubisoft comme Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2 ou encore l'excellent Rayman Legends. On vous conseillera vivement de jeter un oeil à Spiritfarer, un jeu de gestion brillant et émouvant dans lequel vous devez aider des âmes en peine à passer dans l'Au-delà. Grâce à votre bateau, explorez le monde et prenez soin des âmes présentes à bord en cultivant, en récoltant, en pêchant et en fabriquant les ressources nécessaires.

Enfin, plusieurs jeux rétro ont été ajoutés comme Syphon Filter 2 ou encore la trilogie SlyCooper. Une bonne nouvelle pour les abonnés Premium qui commençaient justement à se plaindre du manque de nouveautés.