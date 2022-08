PS Plus : la liste des jeux offerts en septembre 2022 est déjà disponible

Comme d'habitude, le site Dealabs vient une nouvelle fois de couper l'herbe sous le pied à Sony en dévoilant la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus en septembre 2022. Au programme, du Need For Speed, une pépite indépendante, et du versus Fighting.

Depuis quelques mois, le site de bons plans Dealabs coupe systématiquement l'herbe sous le pied à Sony en dévoilant à l'avance la liste supposée des jeux offerts aux abonnés PS Plus. Jusqu'à présent, le site a vu juste à chaque fois. En août 2022, Dealabs avait annoncé l'arrivée de Yakuza Like A Dragon ou encore Little Nightmares pour les abonnés PS Plus.

Une sélection confirmée par Sony quelques jours plus tard. Précisons qu'il s'agit des jeux offerts aux abonnés PS Plus Essential (les joueurs Extra et Premium peuvent aussi les récupérer bien entendu), la formule basique du nouveau PS Plus lancé par Sony en juin 2022. Alors, quels sont les jeux attendus en septembre d'après Dealabs ?

La liste des jeux PS+ offerts en septembre 2022

Avant de rentrer dans le détail, il faut reconnaître que la fournée supposée de la rentrée ne fait pas forcément rêver, alors que Sony s'était attaché à proposer des gros titres durant l'été 2022. En premier lieu, les joueurs pourront mettre la main sur Need for Speed Heat, opus de la célèbre licence sorti en 2019 sur PS4.

De l'avis des fans de la saga et de la presse spécialisée, il ne s'agit pas vraiment du meilleur opus de la série de courses automobiles, mais le titre propose tout de même un principe séduisant : en journée, les pilotes participent à une compétition d'envergure, tandis que la nuit, ils se lancent dans des rodéos illégaux tout en tâchant d'échapper aux forces de police de la ville de Palm City.

On retrouve ensuite une petite pépite indépendante baptisée TOEM. Ce jeu d'aventure, entièrement dessiné à la main, vous glisse dans la peau d'un photographe. Votre but ? Aider les habitants de cette univers extraordinaire en prenant des clichés. Disponible uniquement sur PS5.

On termine avec Granblue Fantasy Versus, un jeu de versus Fighting dérivé d'une série de JRPG. De fait, en plus des combats en 1 VS 1 qu'il propose, le titre inclut également un mode Histoire RPG qui apporte une dimension narrative bienvenue. Les amateurs du genre sauront appréciés les mécaniques de gameplay parfaitement huilées de ce jeu. Bien entendu, il conviendra de prendre cette liste avec des pincettes en attendant la confirmation officielle de Sony.

Source : Dealabs