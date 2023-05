PS Plus Extra : ces 35 jeux quittent le catalogue en mai 2023

Tout comme le Xbox Game Pass, Sony fait régulièrement du tri dans le catalogue de jeux à disposition des abonnés PS Plus. Quand il y a des entrées, il y a fatalement des départs. Et en mai 2023, le constructeur a plutôt eu la main lourde avec près de 40 jeux supprimés dès ce lundi.

Depuis juin 2022, Sony propose aux joueurs une version remaniée du Playstation Plus, qui s'apparente plutôt à ce que peut offrir le Xbox Game Pass. Désormais disponibles en trois formules distinctes, à savoir Essential, Extra et Premium, le Playstation Plus (en version Extra/Premium du moins) permet d'accéder à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5.

Et comme chez Microsoft, Sony fait régulièrement du tri dans la ludothèque proposée. En d'autres termes, s'il y a des arrivées chaque mois, il y a aussi des départs. Pour ce mois de mai 2023, le constructeur s'est plutôt montré généreux pour les abonnés PS Plus Extra et Premium.

Pour cause, ils pourront mettre la main sur de gros hits, à commencer par l'exclu PS5 Rachet & Clank : Rift Apart, toute la saga Dishonored, Watch Dogs : Legion, la pépite indépendante Humanity ou encore les derniers Tomb Raider rebootés par Crystal Dynamics.

Mais malheureusement, Sony a décidé de compenser ce belle sélection avec un grand coup de ménage. Et oui, près d'une quarantaine de jeux PS4 vont disparaître du catalogue et ce dès ce lundi 15 mai 2023. En d'autres termes, si vous avez installé un de ces titres sur votre machine, on vous conseille de le garder sous peine de ne plus pouvoir y accéder par la suite (à moins de l'acheter bien entendu).

Liste des jeux qui quittent le PS Plus Extra ce 15 mai 2023

Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste complète des jeux sur le départ :

Balan Wonderworld

Batman Return To Arkham Asylum

Batman Return to Arkham City

Chocobo's Mystery Dungeon : Every Buddy !

Chronos : Before The Ashes

Deadlight : Director's Cut

Dreamfall Chapters

Flatout 4 – Total Insanity

Graveyard Keeper

Homefront : The Revolution

How To Survive : Storm Warning Edition

Injustice 2

Kingdom Come : Deliverance

KONA

Last Day of June

Left Alive

Lego Harry Potter Collection

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spiderman : Game of The Year Edition

Metro 2033 Redux

Metro : Last Light Redux

Mighty No. 9

MX vs. ATV All Out

Pathfinder : Kingmaker – Definitive Edition

Pixel Piracy

Red Faction : Guerrilla Re-Mars-tered

Relicta

Resident Evil

Shemnue III

Star Ocean : First Departure R

This War of Mine : The Little Ones

Tour de France 2021

TT Isle of Man : Ride on The Edge 2

Virginia

Windbound

Par ailleurs, rappelons que changer d'abonnement peut vous empêcher d'accéder à certains jeux. En effet, un problème dans la gestion des licences survient sur certains titres. Résultat, le joueur ne peut plus lancer certains jeux après être passé de l'offre Essential à Extra ou Premium par exemple. C'est le cas avec Mafia 3.